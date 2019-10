Cegedim : 2019 - 03 OCTOBRE Cegedim SRH annonce le succès de son offre « Compliance » TPO En savoir plus 0 03/10/2019 | 21:48 Envoyer par e-mail :

Une synergie des expertises IT, RH et Pharma du Groupe Cegedim Boulogne-Billancourt, le 3 octobre 2019 Cegedim SRH, acteur innovant du Cloud RH et des services RH externalisés, annonce le succès de son offre Transparency Process Outsourcing (TPO). Cet accompagnement personnalisé permet aux entreprises pharma, biopharmaceutiques, de santé animale et de dispositifs médicaux, quelle que soit leur taille, d'optimiser de bout en bout la gestion administrative des projets menés en lien avec des professionnels de santé, dans le respect des règles en vigueur. En trois ans d'existence, l'offre TPO by Cegedima déjà été retenue par douze entreprises de santé en France, dont MSD, Takeda, Teva et Theramex. Les entreprises de santé ont un processus réglementaire extrêmement important à gérer lorsqu'elles impliquent des professionnels de santé à leurs événements ou contractualisent avec eux. Ces relations sont entrées dans une nouvelle ère depuis l'ordonnance n°2017-49 du 19 janvier 2017, qui étend encore le champ des professionnels et entreprises concernés par les règles de transparence et dispositions « anti-cadeaux » et alourdit les sanctions prévues en cas de manquement. Un processus d'autant plus complexe que les normes se juxtaposent : Code de la santé publique, codes déontologiques, dispositions sectorielles, sans oublier les règles internes à chaque entreprise. Un partenaire expert pour une mission chronophage mais essentielle Dans ce contexte évolutif, l'offre de services externalisés (BPO) proposée par Cegedim SRH, Transparency Process Outsourcing (TPO), rencontre un succès croissant auprès des entreprises de santé en France. Elle s'adresse aussi bien aux start-ups qu'aux grands groupes, désireux d'avoir une gestion optimale de leurs projets impliquant des médecins, des pharmaciens ou d'autres professionnels de santé. Cegedim SRHse positionne comme facilitateur et garant du respect des normes de conformité, en amont comme en aval des événements (RP, staffs, congrès…) et des contrats (orateur, expert, parrainage…). Nous dédions à chaque client un back office pour suivre et contrôler la conformité réglementaire à chaque étape d'un projet, lui permettant de devenir plus agile, de mieux réagir et d'anticiper les évolutions de la réglementation. Le succès de cette offre témoigne de la pertinence de notre approche, appuyée sur notre expertise des sciences de la vie, la maîtrise des processus réglementaires complexes et la digitalisation des échanges », souligne Estelle Coanet, Directeur de projet TPO chez Cegedim SRH . Une satisfaction exprimée par les entreprises Teva (450 personnes en France) est client de l'offre TPO by Cegedimdepuis décembre 2018. L'accompagnement personnalisé et l'expertise des équipes Cegedim ont fait la différence alors que nous étions en pleine mutation de notre système. Nous avons pu compter sur des équipes proactives dont la rigueur est le maître mot afin de rester concentrés sur notre cœur de métier, en toute sérénité », témoigne Céline Asteix, Responsable Application des Processus Transverses Réglementés, Département Excellence Opérationnelle, Teva Santé France . Theramex (70 personnes en France) a également fait le choix de TPO by Cegedim, en septembre 2018. Cegedim 137 rue d'Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt Tél. : +33 (0)1 49 09 22 00 www.cegedim.fr SA au capital de 13 336 506,43 euros SIREN 350 422 622 R. C. S. Nanterre B 350 422 622 Page 1 COMMUNIQUE DE PRESSE Au-delà de la mise en place de process et d'outils, Cegedim se comporte en partenaire, en cherchant à comprendre l'entreprise, les acteurs et soutient le laboratoire dans la mise à disposition d'équipes qualifiées et la mise en place de groupes de travail impliquant l'ensemble des acteurs du laboratoire pour la mise en œuvre d e solutions simples et efficaces. L'expertise, la célérité d'action, qui est un plus, et le professionnalisme dans la présentation régulière d'indicateurs de suivi ; tout ceci génère la confiance et c'est cette dernière qui a le plus de valeur à mes yeux », indique pour sa part Véronique Bloquet, Vice President France de Theramex . A propos de Cegedim SRH : Cegedim SRH est un acteur incontournable du marché des solutions et des services RH. L'entreprise dispose d'une expertise de plus de 25 ans dans le domaine de l'externalisation RH. Présente en France et en Suisse, Cegedim SRH compte parmi ses clients des entreprises nationales et internationales, de tous secteurs d'activité, issues des grands comptes et du mid-market. Pour plus d'information : www.cegedim-srh.fr À propos de Cegedim : Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l'assurance. Cegedim compte plus de 4 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 468 millions d'euros en 2018. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 