Cegedim : 2019 - 03 SEPTEMBRE Actualité Cegedim e-business renforce son implémentation au Royaume-uni avec l'acquisition de NetEDI En savoir plus

Cegedim e-business renforce son implantation au Royaume-Uni avec

l'acquisition de NetEDI

Une nouvelle étape clé de son développement international

Boulogne-Billancourt, le 3 septembre 2019

Cegedime-business, expert de la digitalisation des process BtoB en Europe et des échanges dématérialisés, annonce l'acquisition de NetEDI Ltd, acteur majeur de la dématérialisation des commandes (selon le protocole PEPPOL EDI) et de la facturation électronique pour le système de santé (NHS) au Royaume-Uni. NetEDI est reconnu pour les performances de sa plateforme cloud NeTIX de comptabilité, d'intégration ERP et de digitalisation, permettant de connecter et d'automatiser les process BtoB de tous secteurs d'activité. Avec cette acquisition, dans la continuité de celles de BSV et Ximantix (voir les communiqués du 1eravril et du 30 janvier 2019), Cegedim e-business renforce ses capacités d'accompagnement de ses clients à l'international.

Cegedime-business, qui déploie actuellement son offre de digitalisation SY by Cegedim, confirme avec cette opération sa stratégie d'innovation avec notamment l'intégration de la plateforme NeTIX, une solution globale conforme aux standards du système européen PEPPOL.

Notre plateforme NeTIX dispose de forts atouts concurrentiels sur le marché. Elle complète l'offre de Cegedim pour la digitalisation de tous types de documents. Ces synergies nous permettent de renforcer encore les bénéfices d'utilisation pour nos clients respectifs, qu'il s'agisse d'entreprises privées ou d'organismes publics », commente Steve Martin, Directeur général de NetEDI .

En 10 ans d'existence, NetEDI est devenu un des leaders de l'EDI (échanges de données informatisés) au Royaume- Uni, avec plus de 1 500 clients actifs parmi lesquels le NHS (système de santé britannique) pour ses services en charge du sourcing, de la livraison et de l'approvisionnement des produits de santé, services et denrées alimentaires. Sa plateforme NeTIX offre un point d'entrée unique pour les services EDI, l'intégration ERP et la digitalisation de documents.

NetEDI est une société dynamique et en croissance, particulièrement bien placée sur le marché de la santé et de la grande distribution. Les synergies technologiques et commerciales évidentes et l'opportunité de développer notre ancrage au Royaume-Uni font de cette acquisition une excellente nouvelle pour accompagner la transformation digitale de nos clients. Cegedim e-business s'affirme ainsi comme l'un des leaders européens de la digitalisation des documents et process BtoB pour tous secteurs d'activité », commente Benoit ̂ Garibal, Directeur de Cegedim e-business .

Conformément à son plan stratégique, Cegedime-businessreste attentif à de nouvelles opportunités de croissance et d'innovation au service de ses clients.

