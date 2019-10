Cegedim : 2019 - 08 OCTOBRE Actualité Le CETIP et l'USPO poursuivent leurs travaux de modernisation du Tiers Payant en pharmacie, via la promotion de la norme Visiodroits En savoir plus

Public company with share capital of 13,336,506.43 euros

Le CETIPpoursuit l'amélioration des services de tiers payant pour les différents acteurs concernés, notamment des éditeurs de logiciels et des assureurs santé. En particulier, des axes de progrès sont à l'étude avec le soutien des pharmaciens de l'USPO pour rendre Visiodroits encore plus performant :

la lumière d'une enquête réalisée entre juillet et août 2019 par l'USPO, il s'avère que l'objectif de fiabilisation des droits par les assureurs santé n'est pas encore atteint. Néanmoins, cette enquête a démontré l'engagement des pharmaciens dans la recherche de l'amélioration des services de tiers payants et a mis en avant les gains effectifs importants ainsi constatés :

Visiodroits, la norme de télé-mise à jour des droits depuis les logiciels des pharmaciens, notamment pour les assurés des opérateurs SP Santéet iSanté, marques du CETIP, doit permettre le strict respect de la garantie de paiement en renvoyant une accréditation électronique des factures. Cette norme répond aux exigences de la profession et à celles liées au contexte réglementaire récent, notamment la possibilité de résilier désormais un contrat d'assurance à tout moment. Elle constitue une étape importante dans la digitalisation du back-office de l'officine et dans la recherche de l'objectif zéro incident.

Cegedim Insurance Solutions, acteur de référence des progiciels et services pour l'assurance de personnes et opérateur national de tiers-payant à travers sa filiale, le CETIP, annonce poursuivre ses travaux avec l'USPO (Union des Syndicat des Pharmaciens d'Officines) en vue d'offrir un service de contrôle des droits en ligne au niveau des attentes des pharmacies d'ici la fin de cette année.

