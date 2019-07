Cegedim : 2019 - 10 JUILLET Autres évènements Le Comité des Nominations propose la nomination de Catherine Abiven en qualité d'administrateur En savoir plus

Le Comité des Nominations propose la nomination de Catherine Abiven en qualité d'administrateur

Boulogne-Billancourt, France, 10 juillet 2019 après bourse

Le Comité des Nominations de Cegedim, qui s'est réuni ce jour, a décidé à l'unanimité de proposer au Conseil d'administration de Cegedim, qui se tiendra le 15 juillet 2019, de nommer madame Catherine Abiven en qualité d'administrateur.

Une dirigeante expérimentée et reconnue dans la protection sociale

Catherine Abiven est diplômée d'un magistère de Sciences de Gestion et d'Affaires Internationales (Paris Dauphine) et du CHEA (Centre des Hautes Etudes de l'Assurance, Executive MBA, Paris Dauphine). Elle est également certifiée Administrateur de Sociétés Sciences-Po IFA. Elle a tout d'abord exercé différentes responsabilités au sein d'AG2R, successivement à la direction des systèmes d'information puis en charge des directions contrôle de gestion, contrôle interne, audit et comptabilités. Elle a ensuite rejoint D&O en 2007 pour y exercer des fonctions de management général. D&O fusionnant avec Mornay pour devenir KLESIA, Catherine y a assuré la direction générale déléguée à partir de janvier 2013. Elle a rejoint le Groupe Cegedim en octobre 2017 comme Directeur en charge des opérations pour la France chez Cegedim Insurance Solutions. Elle est en charge notamment des activités de développement de logiciels, du tiers-payant et de la gestion déléguée pour le compte d'assureurs.

Le comité des nominations considère que sa connaissance approfondie du monde de l'assurance de personnes et sa certification Administrateur de SociétésSciences-PoIFAconstitue des atouts précieux pour le Groupe et son Conseil d'Administration

A propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l'assurance. Cegedim compte plus de 4 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 468 millions d'euros en 2018.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedInet Facebook.

Aude BALLEYDIER Jan Eryk UMIASTOWSKI Marina ROSOFF Cegedim Cegedim Pour Madis Phileo Suivez Cegedim : Responsable Communication Directeur des Investissements et Relations Médias et Responsable Relations Investisseurs Relations Médias Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81 Tél. : +33 (0)1 49 09 33 36 Tél. : +33 (0)6 71 58 00 34 aude.balleydier@cegedim.fr janeryk.umiastowski@cegedim.com marina@madisphileo.com

Cegedim

137 rue d'Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt Tél. : +33 (0)1 49 09 22 00

www.cegedim.fr