Cegedim : 2019 - 15 AVRIL Actualité cegedim.cloud accompagne KITRY dans la gestion de plus de 2 millions de dossiers médicaux En savoir plus

COMMUNIQUE DE PRESSE

cegedim.cloudaccompagne KITRY dans la gestion de plus de 2 millions

de dossiers médicaux

Boulogne-Billancourt, le 15 avril 2019

cegedim.cloud, spécialiste de l'hébergement en « Cloud privatif », a conclu un partenariat technologique avec la société KITRY, éditeur reconnu dans le domaine des solutions logicielles pour la santé et la sécurité au travail. Ils associent leurs expertises pour proposer une solution « full web », permettant aux entreprises, aux établissements de soins et aux collectivités de mettre en œuvre leurs programmes de prévention, de santé et de sécurité en faveur de leurs salariés.

Cette collaboration permet d'associer l'expertise reconnue de KITRYaux moyens et à l'expertise techniques de cegedim.clouddans le domaine de l'hébergement de données de santé à caractère personnel.

«Les données personnelles générées dans le cadre de la médecine du travail font partie des plus sensibles. Leur gestion nécessite de s'appuyer sur un système d'information robuste et des capacités d'hébergement aux normes de l'Agence française de la santé numérique (ndr : l'ASIP Santé) », indiqueFrédéric Le Guillou, CIO de cegedim.cloud.

De nombreuses entreprises ont déjà choisi la solution KITRY EHShébergée par cegedim.cloudpour la gestion de leur médecine du travail, parmi lesquelles des grands acteurs de la banque, du transport, de l'automobile, de l'énergie, de l'électronique, ou encore du secteur public, totalisant plus de 2 millions de dossiers managés.

«Les compétences decegedim.clouden hébergement des données de santé, alliées à notre savoir-faire de vingt ans dans la médecine du travail, répondent aux besoins des entreprises en quête d'une solution complète pour exercer efficacement cette responsabilité cruciale », souligne pour sa part Pierre Létargez, Président de Kitry.

Un projet considéré dans sa globalité

KITRY EHSest une solution informatique modulaire pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail. Paramétrable et adaptable, elle permet d'intégrer les procédures internes des entreprises. Pour s'adapter à toutes les organisations, KITRY EHSest proposée dans une version dédiée et dans une version SaaS. Le multilinguisme natif de la solution offre la possibilité d'une exploitation centralisée de clients européens mondialement implantés.

Le projet d'implémentation est abordé dans sa globalité, de l'analyse à l'intégration et jusqu'à la maintenance évolutive. L'hébergement des données est assuré sur les centres serveurs de cegedim.cloudsitués à Paris et Toulouse.

A propos de KITRY :

KITRY est spécialisée depuis 1989 dans l'édition de logiciels de gestion des données de santé et de sécurité au travail des entreprises, des grands groupes internationaux, mais aussi des établissements de soins et des collectivités. KITRY EHS s'adresse aux entreprises qui ont fait le choix d'avoir leur propre service interne de prévention afin de capitaliser sur le bien-être au travail pour améliorer la productivité et le présentéisme. www.kitry.eu

A propos de cegedim.cloud :

Cegedim propose sous la marque cegedim.cloudune palette unique de services Cloud pour l'hébergement d'applications critiques et de données sensibles : infogérance (externalisation complète), plateformes « managées » ou PaaS (Platform as a Service), serveurs virtuels à la demande ou IaaS (Infrastructure as a Service), colocation (surface privative au sein des datacenters de Cegedim). Quatrième éditeur de logiciel français (Classement Truffle100 2018) et premier éditeur en santé (Classement Truffle100 et Syntec Numérique), cegedim.clouds'appuie sur neuf datacenters, dont 3 en France, répartis en Amérique, en Europe et en Asie, sur plus de 300 clouds privatifs et sur l'expertise informatique de 120 collaborateurs, pour assurer à ses clients la disponibilité de leurs applications critiques et à ses 400 000 utilisateurs quotidiens la confidentialité de leurs données sensibles.

Pour en savoir plus : https://cegedim.cloud/

Cegedim

137 rue d'Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt Tél. : +33 (0)1 49 09 22 00

www.cegedim.fr