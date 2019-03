Cegedim : 2019 - 18 MARS Actualité FUTURAMEDIA soutient Les Restos du Coeur En savoir plus

COMMUNIQUE DE PRESSE

FUTURAMEDIA soutient Les Restosdu Cœur

Pour promouvoir la sortie CD et DVD du spectacle des « Enfoirés », FUTURAMEDIA diffuse un spot sur ses écrans vitrine et intérieur

Boulogne Billancourt, le 18/03/2019

FUTURAMEDIA,acteur majeur du Digital Média en pharmacie,soutient Les Restaurants du Cœur en diffusantle spot promotionnel pour la sortie CD et DVD du spectacle 2019 des « Enfoirés ». Ce film est diffusé depuis le 9 mars 2019 sur les écrans vitrine et intérieur des pharmacies FUTURAMEDIA, pour une durée de 15 jours.

FUTURAMEDIAmet un point d'honneur à participerà l'action des Restaurants du Cœur, en diffusant gracieusementce message d'appelsur ses écrans digitaux partout en France. Cette diffusion sensibilise la clientèle des pharmacies à l'importance d'acheter le CD ou le DVD« Le Monde des Enfoirés », qui permetd'offrir 17 repaspar achat.

«Toute l'équipe de FUTURAMEDIA est très heureuse de s'engagerpour une cause aussi importante que celle des Restosdu Cœur. Depuis nos débuts en 2004 et dès que nous en avons l'occasion, nous mettons notre média à disposition pour donner de la visibilité à des associations qui viennent en aide aux populations », souligneGuy TAIEB, Directeur de FUTURAMEDIA.

A propos de FUTURAMEDIA:

FUTURAMEDIAest une entreprise du Groupe Cegedim, spécialisée dans le Digital Media en point de vente depuis 2004. Elle développe des solutions de communication digitale à destination des BU du Groupe, des groupements de pharmacies et des pharmacies indépendants. FUTURAMEDIA gère ses solutions de communication digitale avec une vision à 360°.

Pour plus d'informations sur:www.futuramedia.fr

A propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques del'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l'assurance. Cegedim compte plus de 4 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 468 millions d'euros en 2018.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus :www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter :@CegedimGroup,LinkedInetFacebook.

A propos des Restos du Cœur:

Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur est une association loi de 1901, reconnue d'utilité publique, sous le nom officiel de « les Restaurantsdu Cœur - les Relais du Cœur ». Ils ont pour but « d'aider et d'apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans ledomaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute action contrela pauvreté sous toutes ses formes ». 33 ans plus tard, les besoins des personnes démunies sont toujours là et les 72 000 bénévoles des Restos semobilisent toute l'année pour y répondre, au sein des 2 027 centres que comporte l'association. Lors de la dernière campagne,ce sont 130 millions de repas équilibrés qui ont été distribués par l'association à 860 000 personnes accueillies (2017-2018).

