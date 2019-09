Cegedim : 2019 - 19 SEPTEMBRE Résultat semestriel Résultats du 1er semestre 2018 En savoir plus 0 19/09/2019 | 22:43 Envoyer par e-mail :

Croissance de 12,9% de l'EBITDA (1) hors impact IFRS 16 sur le semestre

hors impact IFRS 16 sur le semestre Croissance des activités BPO de 20,3%

Ajustement des objectifs de chiffre d'affaires et d'EBITDA 2019 Disclaimer : Le présent communiqué de presse est publié en français et en anglais. En cas de divergence entre ces versions, la version originale rédigée en français fait foi. Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informationsprivilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé de Cegedim le 19 septembre au plus tôt à 17h45 heure de Paris. Les termes « transformation du business model » et « BPO » sont définis dans le glossaire. Cegedim applique pour la première fois dans ses comptes semestriels consolidés résumés 2019 la norme IFRS 16 - Locations, qui remplace la norme IAS 17 - Contrats de location, appliquée jusqu'alors. Cette nouvelle norme impacte significativement lescomptes de Cegedim du fait de l'importance des loyers pour les activités du Groupe. Cegedim a choisi d'appliquer la méthode de transition dite « rétrospective partielle » qui n'autorise pas de retraitement des périodes comparatives. Le Compte de résultat 2019 est, par conséquent, modifié par rapport aux Comptes de résultat présentés jusqu'alors.Se reporter en Annexe 2 pour plus de détails. CONFERENCE TELEPHONIQUE LE 19 SEPTEMBRE 2019 A 18H15 (HEURE DE PARIS) FR:+33 1 72 72 74 03USA:+1 844 286 0643 UK:+44(0)207 1943 759 Code PIN: 88845545# Le webcast est accessible depuis l'adresse : www.cegedim.fr/webcasth Boulogne-Billancourt, France, le 19 septembre 2019 après bourse Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, enregistre un chiffre d'affaires consolidé au premier semestre 2019 de 245,8 millions d'euros, en progression de 8,0% en données publiées et de 6,4% en données organiques par rapport à la même période en 2018. L'EBITDA(1)s'établit à 45,5 millions d'euros au premier semestre 2019, en progression de 36,5%, par rapport à la même période en 2018. La marge d'EBITDA(1)est en amélioration à 18,5% au premier semestre 2018 contre 14,6% l'an dernier à la même période. Retraité de l'impact positif de 7,9 millions d'euros lié à la première application de la norme IFRS 16, l'EBITDA(1)s'établit à 37,6 millions d'euros. La marge d'EBITDA(1)retraité est en amélioration à 15,3% au premier semestre 2019 contre 14,6% l'an dernier à la même période. Les deux divisions opérationnelles voient leurs chiffres d'affaires progresser à taux de change et périmètre constants. La divisionAssurance santé,RH et e-servicesprogresse de 6,9% et la divisionProfessionnels de santé de 5,9%. La croissance de l'EBITDA de 4,3 millions d'euros, hors impact de la première application de la norme IFRS 16, résulte de la croissance de 5,7 millions d'euros de l'EBITDA de la division Professionnels de santé,contrebalancée par le recul de 1,0 million d'euros de la division Assurance santé, RH ete-serviceset de 0,4 million d'euros de la division Corporate et autres. (1) Voir l'annexe 3 sur les indicateurs alternatifs de performance Cegedim 137 rue d'Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt Tél. : +33 (0)1 49 09 22 00 www.cegedim.fr SA au capital de 13 336 506,43 euros SIREN 350 422 622 R. C. S. Nanterre B 350 422 622 Page 1 COMMUNIQUE DE PRESSE Compte de résultat simplifié S1 2019 S1 2018 Var. IFRS 16 IAS 17 En M€ En % En M€ En % En % Chiffre d'affaires 245,8 100,0 227,6 100,0 +8,0% EBITDA(1) 45,5 18,5% 33,3 14,6% +36,5% Dotation aux amortissements -32,8 -13,4% -21,4 -9,4% +53,6% Résultat opérationnel courant(1) 12,6 5,1% 11,9 5,2% +5,8% Autres produits et charges opérationnels non courants (1) -16,3 -6,6 -9,6 -4,2% +69,0% Résultat opérationnel -3,6 -1,5% 2,3 1,0% n.m. Coût de l'endettement financier net -4,5 -1,8% -2,2 -1,0% +100,7% Charge d'impôt -2,1 -0,8% -0,8 -0,3% +176,7% Résultat net consolidé des activités poursuivies -10,2 -4,1% -0,7 -4,0% n.p. Résultat net des activités cédées - - 1,3 0,6% n.m. Résultat net part du Groupe -10,2 n.p. 0,7 0,3% n.m. Résultat courant par action(1)en euro -0,4 - 0,2 - n.m. Résultat par action en euro -0,7 - 0,0 - n.m. Impact de la norme IFRS 16 au premier semestre 2019 sur le Compte de résultat consolidé En millions d'euros 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2018 Variation IFRS 16 IAS 17 IAS 17 IAS 17 Publié Retraité Publié % Chiffre d'affaires 245,8 245,9 227,6 +8,0% Achats consommés -15,3 -15,3 -15,4 -0,7% Charges externes -55,7 -63,5 -58,5 +8,6% Frais de personnel -124,5 -124,5 -114,6 +8,7% Autres produits et charges d'exploitation -4,9 -4,9 -5,9 -17,1% Dotation aux amortissements -32,8 -25,1 -21,4 +17,4% Autres produits et charges opérationnels non courants(1) -16,3 -16,3 -9,6 +69,0% Résultat opérationnel -3,6 -3,7 2,3 n.m. En % du chiffre d'affaires -1,5% -1,5% 1,0% - Coût de l'endettement financier net -4,5 -3,7 -2,2 +67,4% Total d'impôts -2,1 -2,3 -0,8 +200,2% Résultat net consolidé -10,2 -9,7 0,7 n.m. Part du groupe -10,2 -9,7 0,7 n.m. Indicateurs financiers non IFRS 2019 ajustés IAS 17 En millions d'euros 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2019 Variation Publié IAS 17 IFRS 16 Résultat opérationnel courant 11,9 12,5 12,6 +5,0% en % du chiffre d'affaires 5,2% 5,1% 5,1% - EBITDA 33,3 37,6 45,5 +12,9% en % du chiffre d'affaires 14,6% 15,3% 18,5% - L'incidence de l'application de la norme IFRS 16 sur le résultat opérationnel, le résultat opérationnel courant, et le résultat net est peu significative. Le chiffre d'affaires consolidéa progressé de 18,2 millions d'euros, soit 8,0%, pour s'établir à 245,8 millions d'euros au premier semestre 2019 contre 227,6 millions d'euros au premier semestre 2018. Hors effet favorable de conversion de devises de 0,2% et effet favorable de périmètre de 1,3%, le chiffre d'affaires a progressé de 6,4%. Au premier semestre 2019, en organique, la divisionAssurance santé, RH et e-servicesprogresse de 6,9% et la divisionProfessionnels de santé de 5,9%. Page 2 COMMUNIQUE DE PRESSE L'EBITDA(1)a progressé de 12,2 millions d'euros, soit 36,5%, pour s'établir à 45,5 millions d'euros au premier semestre 2019 contre 33,3 millions au premier semestre 2018. Il représentait 18,5 % du chiffre d'affaires au premier semestre 2019 contre 14,6% au premier semestre 2018. Retraitée de l'impact positif de 7,9 millions d'euros lié à la première application de la norme IFRS 16, cette progression s'élève à 4,3 millions d'euros, soit 12,9%. Les dotations aux amortissementsont progressé de 11,5 millions d'euros, pour s'établir à 32,8 millions d'euros au premier semestre 2019 contre 21,4 millions d'euros au premier semestre 2018. Retraitée de l'impact négatif de 7,8 millions d'euros lié à la première application de la norme IFRS 16, cette progression s'élève à 3,7 millions d'euros, soit 17,4%. Cette augmentation résulte également de l'accroissement de 1,4 million d'euros de l'amortissement de la R&D sur la période. Le résultat opérationnel courant (REBIT)(1)a progressé de 0,7 million d'euros, soit 5,8 % pour s'établir à 12,6 millions d'euros au premier semestre 2019 contre 11,9 millions d'euros au premier semestre 2018. Il représentait 5,1 % du chiffre d'affaires au premier semestre 2019 contre 5,2% au premier semestre 2018. L'incidence de l'application de la norme IFRS 16 sur le résultat opérationnel courant est peu significative. Les autres produits et charge opérationnels non courants(1)représentaient, au premier semestre 2019, une charge de 16,3 millions d'euros contre une charge de 9,6 millions d'euros au premier semestre 2018. Ce niveau, au premier semestre 2019, résulte principalement de la cession de laquasi-totalitédu fonds de commerce de Pulse Systems Inc qui entraine une dépréciation sur écart d'acquisition de 2,5 millions d'euros et un impairement de 12,3 millions d'euros sur la R&D. Le coût de l'endettement financier neta progressé de 2,2 millions d'euros, pour s'établir à 4,5 millions d'euros au premier semestre 2019 contre 2,2 millions d'euros au premier semestre 2018. Cette progression reflète l'impact des opérations de refinancement intervenues au deuxième semestre 2018. La charge d'impôtss'établit à 2,1 millions d'euros au premier semestre 2019 contre une charge de 0,8 million d'euros au premier semestre 2018. Cette évolution résulte principalement d'une augmentation des impôts sur les filiales étrangères du Groupe et d'une variation négative de l'impôt différé sur les filiales françaises du Groupe. Le résultat net consolidés'établit en perte de 10,2 millions d'euros au premier semestre 2019 contre un profit de 0,7 million au premier semestre 2018. Le résultat par action courants'établit en une perte de 0,4 euro au premier semestre 2019 contre un bénéfice de 0,2 euro un an plus tôt. Le résultat net par actions'établit en une perte de 0,7 euro au premier semestre 2019 contre un bénéfice de 0,0 euro un an plus tôt. Analyse de l'évolution de l'activité par division Chiffres clés par division En publié en millions d'euros Assurance santé, RH et e-services Professionnels de santé Corporate et autres Cegedim Chiffre d'affaires S1 2019 S1 2018 IFRS 16 IAS 17 162,5 149,5 81,6 76,2 1,7 1,9 245,8 227,6 REBIT(1) S1 2019 S1 2018 IFRS 16 IAS 17 10,7 13,4 2,9 -0,9 -1,0 -0,6 12,6 11,9 EBITDA(1) S1 2019 S1 2018 IFRS 16 IAS 17 26,7 24,2 14,9 6,9 3,9 2,2 45,5 33,3 S1 2019 retraité de IFRS 16 en millions d'euros Assurance santé, RH et e-services Professionnels de santé Corporate et autres Cegedim Chiffre d'affaires S1 2019 S1 2018 IAS 17 IAS 17 162,5 149,5 81,6 76,2 1,7 1,9 245,8 227,6 REBIT(1) S1 2019 S1 2018 IAS 17 IAS 17 10,6 13,4 2,9 -0,9 -0,9 -0,6 12,5 11,9 EBITDA(1) S1 2019 S1 2018 IAS 17 IAS 17 23,2 24,2 12,6 6,9 1,8 2,2 37,6 33,3 Page 3 COMMUNIQUE DE PRESSE Assurance santé, RH et e-services Au premier semestre 2019, le chiffre d'affaires de la division s'établit à 162,5 millions d'euros, en croissance de 8,7% en données publiées. Les acquisitions ont contribué positivement à hauteur de 1,7%. Les principaux contributeurs sont BSVet Ximantix. Il n'y a quasiment pas d'impact de conversion de devises. En données organiques, le chiffre d'affaires est en progression de 6,9% sur la période. Les activités contribuant le plus fortement à la croissance sur le semestre sont notamment, dans le monde de l'assurance santé les activités de BPO et de traitement des flux de tiers payant, Cegedim Health Data(Données et analyse pour le marché de la santé), Cegedime-business(dématérialisation et digitalisation des échanges), et Cegedim SRH(solutions de gestion des ressources humaines). L'EBITDA(1)a progressé de 2,4 millions d'euros, soit 10,1 %, pour s'établir à 26,7 millions d'euros au premier semestre 2019 contre 24,2 millions d'euros au premier semestre 2018. Il représentait 16,4 % du chiffre d'affaires au premier semestre 2019 contre 16,2% au premier semestre 2018. Retraité de l'impact positif de 3,4 millions d'euros lié à la première application de la norme IFRS 16, l'EBITDA(1)est en recul de 1,0 million d'euros soit 4,1%. Ce recul résulte du fort développement des activités BPO, en particulier à la suite du démarrage du contrat BCAC en début d'année et du développement de Cegedime-business. Professionnels de santé Au premier semestre 2019, le chiffre d'affaires de la division s'établit à 81,6 millions d'euros, en progression en données publiées de 7,1%. Les effets de conversion de devises ont un effet positif de 0,7%. L'effet périmètre a contribué positivement à hauteur de 0,5%. En données organiques, le chiffre d'affaires est en progression de 5,9% sur la période. Les activités contribuant le plus fortement à cette croissance sur le semestre sont notamment les activités d'informatisation des médecins et paramédicaux en France, des médecins au Royaume-Uni et des médecins et pharmaciens en Roumanie. L'EBITDA(1)a progressé de 8,0 millions d'euros, soit 116,1 % pour s'établir à 14,9 millions d'euros au premier semestre 2019 contre 6,9 millions d'euros au premier semestre 2018. Il représentait 18,3 % du chiffre d'affaires au premier semestre 2019 contre 9,1% au premier semestre 2018. Retraité de l'impact positif de 2,3 million d'euros lié à la première application de la norme IFRS 16, l'EBITDA(1)a progressé de 5,7 millions d'euros, soit 82,1%. Cette progression de l'EBITDA résulte principalement des performances positives des activités d'informatisation des médecins au Royaume-Uni, en France, en Espagne et aux Etats-Unis et des pharmacies en France ainsi que de la base de données médicamenteuse (BCB) partiellement contrebalancées par le démarrage de l'activité Docavenue. Corporate et autres Au premier semestre 2019, le chiffre d'affaires de la division s'établit à 1,7 million d'euros, en recul de 10,9% en données publiées et organiques. Il n'y a pas d'effet de change et aucune variation de périmètre. L'EBITDA(1)a progressé de 1,7 million d'euros, pour s'établir à 3,9 millions d'euros au premier semestre 2019 contre 2,2 millions d'euros au premier semestre 2018. Retraité de l'impact positif de 2,1 millions d'euros lié à la première application de la norme IFRS 16, l'EBITDA(1)a reculé de 0,4 million d'euros. Ressources financières Le total bilan consolidés'élevait à 745,6 millions d'euros au 30 juin 2019, en progression de 97,5 millions d'euros, soit 15,0% par rapport au 31 décembre 2018. Cette progression est liée pour 67,0 millions d'euros à l'application de la norme IFRS 16 au 1erjanvier 2019, avec la comptabilisation à l'actif de droits d'utilisations relatifs aux contrats de location dont les loyers sont fixes en contrepartie, au passif, de dettes locatives. Les écarts d'acquisitionreprésentaient 180,5 millions d'euros au 30 juin 2019 contre 173,0 millions d'euros à fin décembre 2018. Cette progression de 7,5 millions d'euros, soit 4,3% s'explique principalement par l'impact de 10,7 millions d'euros lié à l'acquisition des sociétés BSVet RDV médicauxen France et Ximantixen Allemagne, et partiellement contrebalancé par les 2,5 millions de dépréciation liés à la cession de la quasi-totalité du fonds de commerce de Pulse Systems Inc. Les écarts d'acquisition représentaient 24,2% du total du bilan au 30 juin 2019, contre 26,7% au 31 décembre 2018. Page 4 COMMUNIQUE DE PRESSE La trésorerie et les équivalents de trésoreries'établissaient à 26,2 millions d'euros au 30 juin 2019, en recul de 54,9 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2018. Ce recul résulte principalement d'un besoin de 47,6 millions d'euros du BFR et d'un décaissement de 40,8 millions d'euros de trésorerie liés aux opérations d'investissement. Cette hausse du BFR principalement le résultat de l'impact de l'arrêt de l'affacturage pour 14,9 millions d'euros et, pour 31,3 millions d'euros par l'évolution des avances clients sur l'activité BPO en assurance santé dont 15,8 millions d'euros ont été classés en « autres créances courant» afin de refléter les clauses spécifiques d'un contrat significatif. Les décaissements liés aux opérations d'investissement incluent 24,6 millions de capitalisation de frais de développement et 10,9 millions d'euros d'incidence des variations de périmètre. Il est à noter que la trésorerie active intègre 17,3 millions d'euros d'engagements liée à l'activité BPO en assurance santé (gestion déléguée de payement de prestations de santé). Les capitaux propresont reculé de 9,8 millions d'euros, soit 4,9%, s'établissant à 189,2 millions d'euros au 30 juin 2019 contre 199,0 millions d'euros au 31 décembre 2018. Ils représentaient 25.4% du total bilan à fin juin 2019, contre 30,7% à fin décembre 2018. Les dettes financières nettes(1)s'élèvent à 232,6 millions d'euros, en progression de 124,6 millions d'euros par rapport à il y a six mois. Elles représentaient 123% des capitaux propres au 30 juin 2019. Retraitées de la dette IFRS 16, les dettes financières nettes s'élèvent à 165,1 millions d'euros et représentaient 87% des capitaux propres au 30 juin 2019 contre 54% au 31 décembre 2018. La capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôts, s'élèvent à 36,6 millions d'euros au 30 juin 2019 contre 26,0 millions d'euros au 30 juin 2018. Faits marquants de la période A l'exception des faits indiqués ci-dessous, il n'y a eu, au cours de cette période et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe. Acquisition de la société XimantiX en Allemagne Cegedima acquis le 21 janvier 2019 la société XimantiXen Allemagne. Déjà présent sur le marché de la dématérialisation en Belgique, en France, au Royaume-Uni et au Maroc, Cegedimdispose à présent d'une assise solide pour cette activité en Allemagne, première économie européenne. Cette acquisition d'un leader allemand positionné sur le midmarket donne notamment à Cegedime-businessl'opportunité de développer son offre à destination des PME. Les clients de Ximantixpourront quant à eux bénéficier d'une offre de services plus large, grâce à la dimension internationale de Cegedim. XimantiXa réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 2,2 millions d'euros et est profitable. Elle contribue au périmètre de consolidation du Groupe depuis janvier 2019. Acquisition de la société RDV médicaux en France Cegedima acquis le 20 février 2019 la société RDV médicaux,un site de prise de rendez-vous en ligne au positionnement unique grâce à son étroite collaboration avec les permanences téléphoniques. A travers ce choix, Docavenueréaffirme son ambition forte : aider les professionnels de santé à se concentrer sur le soin de leurs patients via une offre de services innovante, pensée à 100% pour l'amélioration du système de santé français. RDV médicauxa réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 0,6 million d'euros. Elle contribue au périmètre de consolidation du Groupe depuis mars 2019. Acquisition de la société BSV en France Cegedima acquis le 31 janvier 2019 la société BSV Electronic Publishing, premier éditeur de dématérialisation de factures dans les collectivités françaises, reconnu pour la performance de son outil de Gestion Electronique des Documents (GED). Sa suite logicielle ZeDOC comprend la Gestion électronique des documents - un outil dynamique de capture de données, qui se différencie d'une GED classique basée sur le simple principe d'indexation, la Lecture Automatique des Documents (LAD) et la Reconnaissance Automatique des Documents (RAD). BSV Electronic Publishinga réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros. Elle contribue au périmètre de consolidation du Groupe depuis février 2019. Litige avec la société Euris Cegedima reçu conjointement avec IQVIA (ex IMS Health) une assignation de la société Euris pour pratiques anticoncurrentielles. Cegedim a demandé à ce que le tribunal acte que Cegedim devait être mise hors de cause. Le tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande de Cegedim par un jugement favorable du 17 décembre 2018. IQVIA a interjeté appel de la décision. Le montant des préjudices réclamés par Euris s'élève à 150 millions d'euros. Après consultation de ses conseillers juridiques externes, le Groupe a décidé de ne pas passer de provision. Page 5 COMMUNIQUE DE PRESSE Opérations et événements importants post clôture Il n'y a eu postérieurement à la clôture et à la connaissance de la société, aucun autre événement ou changement denature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe que ceux indiqués ci-dessous. Acquisition de la société Cosytec en France Cegedima acquis en juillet 2019 la société Cosytecen France. Créée en 1990, COSYTECoffre des solutions logicielles, base de technologie de Programmation Par Contraintes (PPC), pour optimiser la planification des ressources humaines et matérielles. Elle vient ainsi compléter l'offre de Cegedim SRH. Le portefeuille clients de la société est composé de grands comptes et de PME dans les secteurs des médias, des transports ainsi que des services. Cosyeteca réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 1,3 million d'euros et est profitable. Elle contribue au périmètre de consolidation du Groupe depuis août 2019. Acquisition de la société NetEDI Cegedima acquis en août 2019 la société NetEDI au Royaume-Uni, acteur majeur de la dématérialisation des commandes (selon le protocole PEPPOL EDI) et de la facturation électronique pour le système de santé (NHS) au Royaume-Uni. Avec cette acquisition, dans la continuité de celles de BSVet Ximantix, Cegedime-businessrenforce ses capacités d'accompagnement de ses clients à l'international. NetEDIa réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 2,8 millions d'euros et est profitable. Elle contribue au périmètre de consolidation du Groupe depuis août 2019. Cession du fonds de commerce de Pulse Inc Cegedima cédé en août 2019 la quasi-totalité du fonds de commerce de Pulse Systems Inc, filiale détenue à 100%, la société CareTracker Inc, membre de N. Harris. Dans le cadre de cette transaction les solutions et services logiciels, les services de RCM, tous les contrats clients, une partie des contrats fournisseurs, et une grande partie du personnel ont été transférés à l'acquéreur. Cette intégration au sein d'un groupe solidement implanté en Amérique du Nord permettra à Pulsede poursuivre son développement dans les meilleures conditions et à Cegedimde se recentrer sur l'Europe y compris le Royaume-Uni, et d'améliorer son profil financier. Cette opération a entrainé une dépréciation d'actif de 16,3 millions d'euros. Pulse a contribué au chiffre d'affaires du Groupe à hauteur de 11,3 M€ en 2018 et de 5,6M€ au premier semestre 2019. Au premier semestre 2019, la contribution l'EBITDA du Groupe a été négligeable et négative de 18,2 M€ au niveau du Résultat opérationnel. La société Pulse Systems Inc sera liquidée dans les prochains mois.

sera liquidée dans les prochains mois. Nomination d'une administratrice au sein du Conseil d'Administration de Cegedim SA L'assemblé générale du 30 août 2019 a décidé de nommer Madame Catherine Abiven en qualité d'administratrice, pour une durée de six années. Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2024. Fiscalité

Le 21 février 2018, Cegedim S.A. a reçu de la Direction générale des finances publiques un avis de vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. La proposition de rectification fiscale a été reçue le 16 avril 2019. Cegedim y a répondu le 14 juin 2019 et à la suite de cette réponse, l'administration a annulé sa première proposition et en a fait une seconde le 9 septembre 2019. Cegedim prépare sa réponse avec ses avocats et estime que le redressement est infondé au regard d'une jurisprudence nombreuse. Cegedim estime ainsi que le risque sur le montant activé des déficits reportables est faible et ne remet pas en cause le montant d'IDA activés. Perspectives A la suite des performances du premier semestre 2019, le Groupe revoit à la hausse ses perspectives pour 2019 avec dorénavant un taux de croissance organique de son chiffre d'affaires et de son EBITDA supérieur à 5%. Le Groupe n'anticipe pas d'acquisition significative au second semestre 2019. Enfin, le Groupe ne communique pas de prévision ni d'estimation du bénéfice. Impact potentiel du « Brexit » En 2018, le Royaume-Uni contribuait à hauteur de 10,0% au chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivies du Groupe et 9,9% à l'EBIT courant consolidé du Groupe. Page 6 COMMUNIQUE DE PRESSE Cegedim opère au Royaume-Uni en monnaie locale, comme dans tous les pays où le Groupe est présent. Ainsi, l'impact sur la marge d'EBIT courant consolidé du Groupe devrait être non significatif. En termes de politique de santé, le Groupe n'a pas identifié de programme européen majeur et aucun contrat signé par les entités anglaises ne comporte de clause relative au Brexit. Les données figurant ci-dessus comprennent des indications sur les objectifs de performances financières à venir de Cegedim. Ces informations, de nature prospective, se fondent sur les opinions et hypothèses des dirigeants du Groupe la date du présent communiqué et impliquent des risques et incertitudes. Pour plus d'informations sur les risques affectant Cegedim, le lecteur est prié de se reporter au Chapitre 2, points 2.5 « Suivi et gestion des risques et assurances » et 2.7 « Perspectives » du Document de Référence 2018 déposé auprès de l'AMF le 29 mars 2019 sous le numéro D.19- 0230. Informations additionnelles Le Comité d'Audit s'est réuni le 17 septembre 2019. Le Conseil d'Administration, présidé par Jean-Claude Labrune, s'est réuni le 18 septembre 2019 pour examiner les comptes consolidés du premier semestre de 2019. Ces comptes font l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes. Le rapport des Commissaires aux comptes est daté du 19 septembre 2019. Le Rapport Financier Semestriel est disponible en français et en anglais sur notre site web et sur l'application mobile de la communication financière Cegedim IR. Les comptes consolidés tiennent compte de l'entrée en vigueur de la norme IFRS 16 au 1erjanvier 2019. Les principaux impacts sont présentés en annexe 2. Agenda financier 2019 20 septembre 2019à 11h30, heure de Paris Réunion SFAF dans les locaux de la SFAF 24 octobre 2019 après bourse Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019 La présentation des résultats du premier semestre 2019 est disponible : Sur le site : http://www.cegedim.fr/finance/documentation/Pages/presentations.aspx

http://www.cegedim.fr/finance/documentation/Pages/presentations.aspx Sur l'application mobile de la communication financière Cegedim IR, téléchargeable sur http://www.cegedim.fr/finance/profil/Pages/CegedimIR.aspx. Page 7 COMMUNIQUE DE PRESSE Annexe 1 Etats financiers consolidés au 30 juin 2019 ∙ Actif au 30 juin 2019 En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 Ecarts d'acquisition 180 478 173 024 Frais de développement 36 794 13 103 Autres immobilisations incorporelles 114 541 143 606 Immobilisations incorporelles 151 335 156 709 Terrains 544 544 Constructions 3 259 3 554 Autres immobilisations corporelles 29 440 29 306 Immobilisations en cours 90 11 Droits d'utilisation 66 883 Immobilisations corporelles 100 216 33 416 Titres de participation 1 214 1 214 Prêts 13 425 13 425 Autres immobilisations financières 6 747 6 318 Immobilisations financières - hors titres des sociétés mises en équivalence 21 386 20 957 Titres des sociétés mises en équivalence 10 848 10 486 État - Impôt différé 28 645 28 196 Créances clients : part à plus d'un an 45 87 Instruments financiers 698 562 Charges constatées d'avance : part à plus d'un an 460 530 Actif non courant 494 111 423 966 En cours de service 3 479 - Marchandises 1 070 2 670 Avances, acomptes sur commandes 113 141 268 Créances clients : part à moins d'un an 94 375 97 278 Autres créances : part à moins d'un an 3 33 318 Equivalents de trésorerie 0 152 Trésorerie 26 157 80 939 Charges constatées d'avance 13 303 9 516 Actif courant 251 529 224 142 Total Actif 745 640 648 108 Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1erjanvier 2019, retenant l'approche rétrospective modifiée. Selon cette approche, les informations comparatives 2018 ne sont pas retraitées Page 8 COMMUNIQUE DE PRESSE ∙ Passif et capitaux propres au 30 juin 2019 En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 Capital social 13 337 13 337 Réserve Groupe 191 466 185 287 Ecart de conversion Groupe -5 587 -5 613 Résultat Groupe -10 180 5 771 Capitaux propres part du Groupe 189 036 198 781 Intérêts minoritaires 164 175 Capitaux propres 189 200 198 957 Dettes financières 185 729 185 845 Dettes de location 53 299 Instruments financiers 961 1 040 Dépôts différés passifs 7 430 6 605 Provisions 26 913 26 389 Autres passifs 0 15 Passifs non courants 274 409 219 814 Dettes financières 5 491 3 211 Dettes de location 14 219 Instruments financiers 4 1 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 44 266 41 774 Dettes fiscales et sociales 83 523 89 074 Provisions 3 125 2 945 Autres passifs 131 403 92 332 Passif courant 282 030 229 337 Total Passif 745 640 648 108 Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1erjanvier 2019, retenant l'approche rétrospective modifiée. Selon cette approche, les informations comparatives 2018 ne sont pas retraitées Page 9 COMMUNIQUE DE PRESSE ∙ Compte de résultat au 30 juin 2019 En milliers d'euros 30/06/2019 30/06/2018 Chiffre d'affaires 245 795 227 633 Achats consommés -15 260 -15 365 Charges externes -55 693 -58 501 Impôts et taxes -4 425 -4 640 Frais de personnel -124 493 -114 566 Dotations et reprises aux provisions -1 517 -2 327 Variation des stocks de produits en cours et de produits finis -79 -6 Autres produits et charges d'exploitation -282 -229 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence (1) 1 426 1 315 EBITDA 45 472 33 316 Dotations aux amortissements -32 828 -21 369 Résultat opérationnel courant 12 643 11 947 Dépréciation écarts d'acquisition -2 500 - Produits et charges non récurrents -13 784 -9 633 Autres produits et charges opérationnels non courants -16 284 -9 633 Résultat opérationnel -3 640 2 314 Produits de trésorerie & d'équivalents de trésorerie 52 1 077 Coût de l'endettement financier brut -4 387 -4 048 Autres produits et charges financiers -125 748 Coût de l'endettement financier net -4 460 -2 222 Impôts sur les bénéfices -1 914 -1 546 Impôts différés -168 793 Total d'impôt -2 082 -752 Quote-part du Résultat net des sociétés mises en équivalence -8 - Résultat net des activités poursuivies -10 190 -661 Résultat net des activités cédées - 1 345 Résultat net consolidé -10 190 684 Part du Groupe -10 180 655 Intérêts minoritaires 10 29 Nombre moyen d'actions hors autocontrôle 13 853 244 13 941 543 Résultat courant par action (en euros) -0,4 0,2 Résultat par action (en euros) -0,7 0,0 Instruments dilutifs Néant Néant Résultat dilué par action (en euros) -0,7 0,0 Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1erjanvier 2019, retenant l'approche rétrospective modifiée. Selon cette approche, les informations comparatives 2018 ne sont pas retraitées Page 10 COMMUNIQUE DE PRESSE ∙ Tableau de flux de trésorerie au 30 juin 2019 En milliers d'euros 30/06/2019 30/06/2018 Résultat net consolidé -10 190 684 Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence -1 417 -1 315 Dotations aux amortissements et provisions 48 220 26 609 Plus ou moins-values de cession -25 - Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 36 588 25 978 Coût de l'endettement financier net 4 460 2 276 Charges d'impôt 2 082 39 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 43 130 28 293 Impôt versé -473 -697 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité : Besoin(1) - -47 584 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité : Dégagement - 11 549 Flux de trésorerie générés par l'activité après impôt versé et variation -4 927 39 145 du besoin en fond de roulement (a) -5 145 Dont flux net de trésorerie générés par l'activité des activités non poursuivies - Acquisitions d'immobilisations incorporelles -26 066 -22 208 Acquisitions d'immobilisations corporelles -4 880 -5 662 Acquisitions d'immobilisations financières 391 -2 437 Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 51 88 Variation des prêts et avances consentis 555 106 Incidence des variations de périmètre (1) -10 922 64 550 Dividendes reçus 97 1 969 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (b) -40 773 36 405 Dont flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement des activités non - 13 892 poursuivies Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées - -55 Emissions d'emprunts - - Remboursements d'emprunts -354 -82 038 Remboursements des obligations locatives -7 017 - Intérêts versés sur emprunts -245 -1 628 Autres produits et charges financiers versés ou reçus -1 714 -1 362 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (c) -9 330 -85 083 Dont flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement des activités non - -13 073 poursuivies Variation de trésorerie hors effet devises (a+b+c) -55 030 -9 533 Incidence des variations de cours des devises 112 96 Variation de trésorerie -54 934 -9 421 Trésorerie nette d'ouverture 22 998 81 088 Trésorerie nette de clôture 26 154 13 577 Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1erjanvier 2019, retenant l'approche rétrospective modifiée. Selon cette approche, les informations comparatives 2018 ne sont pas retraitées Page 11 COMMUNIQUE DE PRESSE Annexe 2 : Première application de la norme IFRS 16 - Locations Première application de la norme IFRS 16 Locations Impact de la norme IFRS 16 au premier semestre 2019 Cegedim applique pour la première fois dans ses comptes semestriels consolidés résumés 2019 la norme IFRS 16 - Locations, qui remplace la norme IAS 17 - Contrats de location, appliquée jusqu'alors. Cette nouvelle norme impacte significativement les comptes de Cegedim du fait de l'importance des loyers pour les activités du Groupe. Cegedim a choisi d'appliquer la méthode de transition dite « rétrospective partielle » qui n'autorise pas de retraitement des périodes comparatives. Le Compte de résultat 2019 est, par conséquent, modifié par rapport auxComptes de résultat présentés jusqu'alors. Afin d'accompagner les utilisateurs des états financiers à appréhender cette transition et conserver une lecture économique des données financières 2019 et 2018 présentées ci-après, le Groupe a choisi de présenter dans son rapport d'activité deux types de données faisant l'objet d'une réconciliation entre elles : Données financières 2019 ajustées IAS 17 : les données du premier semestre 2019 ont été ajustées de l'impact IFRS 16 sur cette période afin de les mettre en regard des données du premier semestre 2018 appliquant la norme IAS 17.

Indicateurs financiers non IFRS 2019 ajustés IAS 17 : les indicateurs-clés tels que le Résultat opérationnel courant, l'EBITDA ainsi que le Cash-flow libre opérationnel sont présentés ajustés comme si la norme IAS 17 leur avait été appliquée en lieu et place de la norme IFRS 16. La définition de ces indicateurs financiers non IFRS est présentée au point 2.5.3 page 19. (Cf. comptes semestriels consolidés résumés, Note 10 - Impact de ma norme IFRS 16. Données financières 2019 ajustées IAS 17 Bilan consolidé En millions d'euros 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2018 Variation IFRS 16 IAS 17 IAS 17 IAS 17 Publié Retraité Publié % Actif Droits d'utilisation 66,9 0,0 0,0 n.m. Autres actifs non courants 427,2 427,1 424,0 +0,7% Actif non courant 494,1 427,1 424,0 +0,7 Actif courant 251,5 251,5 224,1 +12,2% Total Actif 745,6 678,6 648,1 +4,7% Passif Dettes financières non courantes 239,0 185,7 185,8 -0,1% Autres passif non courants 35,4 35,4 34,0 +4,2% Total Passif non courant 274,4 221,1 219,8 +0,6% Dettes financières courantes 19,7 5,5 3,2 +71,0% Autres passif courants 262,3 262,3 226,1 +16,0% Total Passif courant 282,0 267,8 229,3 +16,8% Total Passif 556,4 488,9 449,2 +8,9% Capitaux propres 189,2 189,7 199,9 -4,7% Total passif et capitaux propres 745,6 678,6 648,1 +4,7% Page 12 COMMUNIQUE DE PRESSE Impact de la norme IFRS 16 au premier semestre 2019 Compte de résultat consolidé En millions d'euros 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2018 Variation IFRS 16 IAS 17 IAS 17 IAS 17 Publié Retraité Publié % Chiffre d'affaires 245,8 245,9 227,6 +8,0% Achats consommés -15,3 -15,3 -15,4 -0,7% Charges externes -55,7 -63,5 -58,5 +8,6% Frais de personnel -124,5 -124,5 -114,6 +8,7% Autres produits et charges -4,9 -4,9 -5,9 -17,1% d'exploitation Dotations aux amortissements -32,8 -25,1 -21,4 +17,4% Autres produits et charges -16,3 -16,3 -9,6 +69,0% opérationnels non courants Résultat opérationnel -3,6 -3,7 2,3 n.m. En % du chiffre d'affaires -1,5% -1,5% 1,0% - Coût de l'endettement financier net -4,5 -3,7 -2,2 +67,4% Total d'impôts -2,1 -2,3 -0,8 +200,2% Résultat net consolidé -10,2 -9,7 0,7 n.m. Part du groupe -10,2 -9,7 0,7 n.m. Indicateurs financiers non IFRS 2019 ajustés IAS 17 En millions d'euros 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2018 Variation IFRS 16 IAS 17 Publié Résultat opérationnel courant 12,6 12,5 11,9 +5,0% en % du chiffre d'affaires 5,1% 5,1% 5,2% - EBITDA 45,5 37,6 33,3 +12,9% en % du chiffre d'affaires 18,5% 15,3% 14,6% - L'incidence de l'application de la norme IFRS 16 sur le résultat opérationnel, le résultat opérationnel courant, et le résultat net est peu significative. Page 13 COMMUNIQUE DE PRESSE Annexe 3 : Indicateurs alternatifs de performance Afin de suivre et d'analyser la performance financière du Groupe et celle de ses différentes activités, la direction du Groupe utilise des indicateurs alternatifs de performance, indicateurs financiers non définis dans les normes IFRS. Une réconciliation avec les agrégats des états financiers consolidés IFRS est présentée dans ce point. Chiffre d'affaires publié et organique Définition Le chiffre d'affaires publié correspond au chiffre d'affaires réel du Groupe. Cegedim utilise, par ailleurs, la notiond'organique, elle consiste à Neutraliser la part de chiffre d'affaires relative aux entités cédées en 2018 ;

Intégrer la part de chiffre d'affaires relative aux entités acquises en 2019 ;

Recalculer l'ensemble du chiffre d'affaires 2018 aux taux de change 2019. Ces retraitements permettent ainsi d'obtenir une base comparable à taux et périmètre constants, afin d'identifier la croissance dite « organique » du Groupe. Chiffre d'affaires publié et organique Tableau de réconciliation En milliers d'euros Chiffre d'affaires 2018 (a) Impact des cessions Chiffre d'affaires 2018 avant impact des cessions Impact devise Chiffre d'affaires 2018 au taux de change 2019 (b) Chiffre d'affaires 2019 avant impact des acquisitions (c) Chiffre d'affaires des acquisitions Chiffre d'affaires 2019 Croissance organique ([c-b]/a) D1 : Division « Assurance santé, RH & e-services » ; D2 : Division « Professionnels de santé » ; D3 : Division « Corporate et autres ». D1 D2 D3 Groupe 149 537 76 162 1 936 227 634 0 0 0 0 149 537 76 162 1 936 227 634 3 525 0 528 149 540 76 687 1 936 228 162 159 892 81 208 1 724 242 824 2 606 365 0 2 971 162 498 81 572 1 724 245 795 +6,9% +5,9% -10,9% +6,4% Résultat opérationnel courant(REBIT) Définition EBITDA Définition Le résultat opérationnel inclut l'ensemble des produits et des coûts directement liés aux activités du Groupe, que ces produits et charges soient récurrents ou qu'ils résultent de décisions ou d'opérations ponctuelles et atypiques. Les « Autres produits et charges opérationnels non courants», qui regroupent les éléments inhabituels, anormauxet peu fréquents, sont de nature à affecter la pertinence du suivi de la performance économique des entreprises du Groupe. Les «Autres produits et charges opérationnels non courants » peuvent comprendre notamment des dépréciations d'écarts d'acquisition et d'autres immobilisations incorporelles et corporelles, des résultats de cession d'actifs immobilisés, des coûts de restructuration et des coûts relatifs aux mesures d'adaptation des effectifs. Ainsi Cegedim utilise, pour le suivi des performances opérationnelles du Groupe, comme solde de gestion majeur le résultat opérationnel courant (REBIT), défini, comme la différence entre le résultat opérationnel total et les « Autres produits et charges opérationnels non courants». Le résultat opérationnel courant (REBIT) est un agrégat intermédiaire qui permet de faciliter la compréhension dela performance opérationnelle du Groupe et qui peut servir à une approche prévisionnelle de la performance récurrente. Cet indicateur est présenté de façon constante et stable dans le temps et selon le principe de continuité et de pertinence de l'information financière. Le Groupe utilise, pour le suivi de sa performance opérationnelle, un solde intermédiaire de gestion intitulé EBITDA. Cet indicateur financier correspond au résultat opérationnel courant augmenté des dotations nettes aux amortissements. Page 14 COMMUNIQUE DE PRESSE Résultat opérationnel courant (REBIT) et EBITDA Tableau de réconciliation Taux d'impôt effectif sur le résultat courant Cash-flow libre opérationnel Définition Cash-flow libre opérationnel Tableau de réconciliation Endettement financier net Définition Endettement financier net Tableau de réconciliation En millions d'euros 1ersemestre 1ersemestre 2019 2018 Résultat opérationnel (a) -3,6 2,3 Produits et charges non récurrents (b) -13,8 -9,6 Dépréciation écarts d'acquisition (c) -2,5 0,0 Résultat opérationnel courant (REBIT) (c=a-b-c) 12,6 11,9 Dotation aux amortissements (d) -32,8 -21,4 EBITDA (e=c-d) 45,5 33,3 Le taux d'impôt effectif sur le résultat courant correspond au taux d'impôt effectif hors effet d'impôt relatif aux « Autres produits et charges opérationnels non courants ». Le Groupe utilise également un agrégat intermédiaire pour le suivi de sa performance financière dénommé cash- flow libre opérationnel. Cet indicateur financier correspond aux flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles déduit des investissements opérationnels nets (définis comme les acquisitions et cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles). En millions d'euros 1ersemestre 1ersemestre 2019 2018 Flux de trésorerie générés par l'activité après impôt versés et -4,9 39,1 variation du besoin en en fonds de roulement (a) Acquisition d'immobilisations incorporelles (b) -26,1 -22,2 Acquisition d'immobilisations corporelles (c) -4,9 -5,7 Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles (d) +0,1 +0,1 Cash-flow libre opérationnel (e= a+b+c+d) -35,8 +11,4 L'endettement financier net est constitué de l'endettement financier brut incluant les intérêts courus non échus et le retraitement de la dette au coût amorti diminué de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. En millions d'euros 30/06/2019 31/12/2018 Dettes financières non courantes (a) 239,0 185,8 Dettes financières courantes (b) 19,7 3,2 Total dette financière brute (c=a+b) 258,7 189,1 Trésorerie et équivalent de trésorerie (d) 26,2 81,1 Endettement financier net (e=c-d) 232,6 108,0 Dettes IFRS 16 non courantes (f) 14,2 - Dettes IFRS 16 courantes (g) 53,3 - Endettement financier net hors dette IFRS 16 (h=e-f-g) 165,1 108,0 Page 15 COMMUNIQUE DE PRESSE Glossaire BNPA :Pour Bénéfice Net Par Action. Le BNPA est un indicateur financier spécifique que le Groupe définit comme le résultat net divisé par la moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation. BPO (Business Process Outsourcing ou offres à services complets) : L'externalisation des processus métier (BPO) consiste à contracter des activités et fonctionsnon-cœurauprès d'un prestataire tiers. Cegedim fournit les services de BPO pour les ressources humaines, la gestion du cycle de revenu auxÉtats-Uniset de prestation de gestion pour comptes de tiers pour les compagnies d'assurance, institutions de prévoyance et mutuelles. Charges opérationnelles :Elles sont définies comme les achats consommés, les charges externes et les frais de personnel. Corporate et autres :Cette division regroupe à la fois des activités inhérentes au statut de tête de Groupe coté, et des activités de support aux divisions du Groupe. Données organiques :A périmètre et changes constants. Croissance interne :La croissance interne recouvre la croissance résultant du développement d'un contrat existant, notamment du fait de la hausse des tarifs et/ou volumes distribués ou traités, des nouveaux contrats, des acquisitions d'actifs affectés à un contrat ou un projet particulier. Croissance externe :La croissance externe recouvre les acquisitions intervenues sur l'exercice présent ainsi que celles ayant eu un effet partiel sur l'exercice passé, nettes de cessions, d'entités et/ou d'actifs. Free cash flow :Le Free cash flow correspond au cash généré, net de la partie cash des éléments suivants : (i) variation du besoin en fonds de roulement opérationnel, (ii) opérations sur capitaux propres (variations de capital, dividendes versés et reçus), (iii) investissements nets de cessions, (iv) intérêts financiers nets versés et (v) impôts versés. Marge opérationnelle :La marge opérationnelle est définie comme étant le ratio Résultat opérationnel courant/chiffre d'affaires. Marge opérationnelle courante : Elle est définie comme étant le ratio Résultat opérationnel courant/chiffre d'affaires. Transformation du business model : Cegedim a décidé à l'automne 2015 de migrer l'ensemble de ses offres vers le mode SaaS, de développer des offres à service complet (BPO) et d'accroître significativement ses efforts en matière de R&D. Cette volonté se traduit par un changement du business model du Groupe. En effet, la reconnaissance du chiffre d'affaires s'en trouve modifiée et la rentabilité, à court terme, est négativement impactée. Trésorerie nette :La trésorerie nette est définie comme étant le montant de la trésorerie et équivalents de trésorerie moins le montant des découverts bancaires. A propos de Cegedim : Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l'ass urance. Cegedim compte plus de 4 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 468 millions d'euros en 2018. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). Pour en savoir plus : www.cegedim.fr Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedInet Facebook. Aude BALLEYDIER Jan Eryk UMIASTOWSKI Agnès GILBERT Cegedim Cegedim Pour Madis Phileo Suivez Cegedim : Responsable Communication Directeur des Investissements et Relations Médias et Responsable Relations Investisseurs Relations Médias Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81 Tél. : +33 (0)1 49 09 33 36 Tél. : +33 (0)6 84 61 30 71 aude.balleydier@cegedim.fr janeryk.umiastowski@cegedim.com agnes.gilbert@madisphileo.com Page 16 La Sté Cegedim SA a publié ce contenu, le 19 septembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

