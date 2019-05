Cegedim : 2019 - 20 MAI Actualité Cegedim présente ses nouveautés à la Paris Healthcare Week 2019 En savoir plus

Cegedim présente ses nouveautés à la Paris Healthcare Week 2019

Du 21 au 23 mai sur son stand D55

Boulogne-Billancourt, le 20 mai 2019

Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, annonce sa participation à la Paris Healthcare Week, événement majeur des professionnels de la santé avec près de 30 000 visiteurs par an, qui se tient du 21 au 23 mai 2019 à Paris Porte de Versailles.

Par sa présence unique au sein d'un écosystème de santé de plus en plus interconnecté, Cegedim accompagne les professionnels et les établissements de santé dans les évolutions de leurs pratiques. Le Groupe s'appuie sur son expertise du Cloud, du Big data et du digital pour développer des offres innovantes en matière d'hébergement sécurisé, de dématérialisation des échanges, de gestion de cabinet, de coordination des soins, d'optimisation du parcours patient ou encore de télémédecine.

Un panel d'offres unique

Cegedim, via ses business units concernées, exposera sur un même stand (D55) les solutions suivantes :

∙Hospit@lis, portail transactionnel entre les établissements de soins et leurs fournisseurs, détaillera ses offres de sérialisation des médicaments, de dématérialisation des approvisionnements et de pilotage des achats dans le cadre des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT).

∙RESIPprésentera les nouvelles fonctionnalités sous format web et applications mobiles de la BCB (Base

Claude Bernard), sa base de données sur les médicaments et produits de santé contenant plus de 400 000 références.

∙Docavenuefera découvrir sa solution de téléconsultation déjà utilisée par 600 médecins. Forte d'une expérience de deux ans et demi à l'international, elle a lancé sa solution de téléconsultation en France en novembre 2018 et acquis RDV Médicaux (pionnier des RDV en ligne pour les permanences téléphoniques) en février 2019. Bénéficiant de l'expertise du Groupe Cegedim et ses 100 000 professionnels de santé partenaires en France, Docavenue poursuit son expansion pour accompagner les médecins français dans cette nouvelle pratique de la télémédecine et améliorer le quotidien de millions de patients.

∙cegedim.cloud, spécialiste de l'Hébergement de services critiques et de données de Santé, présentera son expertise, ses infrastructures techniques et ses solutions pour accompagner les projets d'externalisation de SI et de e-santé : infogérance, plateformes HDS « as a Service », Infrastructure as Code, Stockage objet / HDS…

∙Cegedim Logiciels Médicaux, éditeur de logiciels médicaux pour les professionnels de santé, mettra en avant MLM FSE, la solution 100% en ligne pour télétransmettre les feuilles de soins électroniques (FSE) en ville et à l'hôpital. MLM FSErépond notamment aux besoins des praticiens hospitaliers ayant conclu un Contrat d'Activité Libérale avec leur établissement.

