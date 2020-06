Cegedim : 3 mois après son lancement auprès des professionnels de santé, Maiia est référencée par l'UniHA-CAIH

3 mois après son lancement auprès des professionnels de santé,

Maiia est référencée par l’UniHA-CAIH

Boulogne-Billancourt, le 23 juin 2020

A la suite de la signature d’un partenariat en mai dernier, les solutions d’agenda, de prise de rendez-vous en ligne et de téléconsultation Maiia sont à présent référencées par l’UniHA-CAIH, 1re centrale d’achat hospitalière comptant plus de 900 établissements adhérents.

Ce partenariat reflète une ambition forte

A l’occasion de son lancement auprès des professionnels de santé en mars 2020, Maiia (fusion de Docavenue et RDVmédicaux) affirmait son ambition : devenir LA solution d’assistance digitale santé de référence pour les professionnels de santé et leurs patients.

Quelques semaines plus tard, alors que la plateforme compte déjà des milliers d’utilisateurs médecins libéraux, pharmaciens et paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeutes et sages-femmes) mais aussi des médecins salariés (Centres de Santé, Mutualité Française), ce partenariat permet à Maiia de poursuivre sa vocation auprès des établissements de santé, CH-CHU, EHPAD, etc. Acteurs clés du parcours de soins, les établissements hospitaliers adhérents à l’UniHA-CAIH jouent un rôle majeur dans l’accès aux soins pour les Français et viennent compléter le maillage territorial souhaité par le plan « Ma Santé 2022 ».

Maiia est aujourd’hui le seul acteur de santé à proposer des solutions digitales à l’intégralité du corps médical français.

Les solutions Maiia s’adaptent à tous les systèmes d’information

Grâce à une solution unique et interopérable avec tous les Systèmes d’Information Hospitaliers (SIH), Maiia entend décloisonner la ville et l’hôpital à tous les niveaux et fluidifier les échanges entre professionnels de santé.

L’implémentation de Maiia par une équipe dédiée offre une prise en main des outils rapide et simple. Les possibilités offertes par l’interopérabilité des solutions Maiia évitent notamment la double saisie et le doublonnage des données.

Aussi, dans sa logique de prise en charge médicale du patient et de respect du maillage territorial, Maiia permet à ses utilisateurs de pratiquer l’adressage médical, c'est-à-dire d’orienter des patients avec le volet de synthèse médical, si nécessaire, vers d'autres structures de soins ou spécialités, comme les hôpitaux.

Arnault Billy, Directeur Général de Maiia : « Grâce à notre expertise organisationnelle, nous participons à la transformation des établissements de santé, CH et CHU, notamment via l’intégration complète et personnalisée de leur Système d’Information Hospitalier. »

Une offre unique dans la Health Tech française



Maiia est la première plateforme à avoir proposé la téléconsultation sans rendez-vous. Le contexte sanitaire actuel, et en particulier le confinement, a permis une accélération inattendue de cet usage par les professionnels de santé et leurs patients. Ainsi, le temps d’attente moyen dans la salle d’attente virtuelle des médecins disponibles sur Maiia est de 3 minutes en moyenne.

Ce savoir-faire permet aux utilisateurs de Maiia de proposer une offre de soins non programmés tout en respectant le cadre imposé par le Ministère des Solidarités et de la Santé. En effet, Maiia est alignée à 100% avec l’avenant 6 de la Convention médicale et s’inscrit dans le plan « Ma santé 2022 ».

En outre, grâce à Maiia, les patients profitent d’une fonctionnalité innovante : l’échange de documents avant, pendant ou après un rendez-vous avec leurs professionnels de santé (carte d’identité, carte vitale, ordonnances, résultats d’analyses, etc.).

Maiia gagne en visibilité et en crédibilité auprès des acteurs de santé

Depuis 2018, Maiia équipe de nombreux professionnels de santé libéraux et pharmaciens d’officines sous la marque Docavenue. Ces deux années de recherche et d’analyse avec de nombreux utilisateurs ont permis aux équipes Docavenue de sortir la solution la plus complète et évolutive du marché en mars 2020, à l’aube d’une période pleine de défis.

Répondant à une demande exponentielle de la part des professionnels de santé et de leurs patients, Maiia a su mobiliser toutes ses ressources et démontrer son savoir-faire et son expertise pour assurer un service de qualité à ses utilisateurs. A ce jour, 100 000 professionnels de santé français s’appuient sur l’agenda Maiia.

Filiale innovante du Groupe Cegedim , Maiia se développe en s’appuyant sur l’expertise médicale d’un groupe leader dans le domaine de la santé en France.

