Cegedim : Aetion et Cegedim Health Data annoncent un nouveau partenariat afin de dynamiser l'usage de la donnée de vie réelle en Europe 

COMMUNIQUE DE PRESSE









Aetion et Cegedim Health Data annoncent un nouveau partenariat afin de dynamiser l’usage de la donnée de vie réelle en Europe

Cette collaboration permettra d'utiliser les données de vie réelle médicalisée face aux problématiques clés que la biopharma et les organismes de régulation se posent telles que dans la pandémie liée à la COVID-19

8 juillet 2020- Cegedim Health Data et Aetion annoncent un nouveau partenariat afin d’intégrer les données européennes THIN® de Cegedim dans la plateforme Aetion Evidence Platform® (AEP). AEP permet d’analyser les données de vie réelle, incluant les remboursements, les données issues des dossiers médicaux électroniques, les registres et les données d'essais cliniques, et ceci afin de fournir rapidement et en toute transparence, des résultats scientifiquement validés (RWE) sur la sécurité, l'efficacité et les coûts des actes médicaux.

Cette nouvelle collaboration avec Cegedim Health Data permettra aux clients d'Aetion, parmi lesquels on trouve les plus grandes sociétés biopharmaceutiques, les principaux payeurs et les agences de régulation, d’utiliser de part et d’autre de l’atlantique des données de vie réelle uniques et d’identifier de nouvelles pistes de traitement. La base de données THIN (The Health Improvement Network) de Cegedim, contient des données totalement anonymisées issues des dossiers médicaux électroniques provenant de France, du Royaume-Uni, d'Espagne, de Belgique et de Roumanie, et fournit des détails sur les diagnostics, les traitements, les résultats d’examens et actes médicaux. Les données fournissent une vision robuste quant à l’utilisation des différents traitements et leurs résultats cliniques, ce qui en fait une source de données particulièrement précieuse, notamment pour répondre aux questions récentes sur la COVID-19. Lorsqu'elles sont analysées au travers de la plateforme d'Aetion, les données THIN peuvent apporter un éclairage précis sur la planification des essais cliniques, les soumissions réglementaires et les dossiers d’évaluation.

Carolyn Magill, PDG, d’Aetion, commente : « Au cours des derniers mois, la COVID-19 a changé le paysage du développement des médicaments, car les principales sociétés biopharmaceutiques, les organismes de régulation et les organismes d'évaluation des technologies de santé (ETS) se tournent tous vers les données de vie réelle pour répondre en urgence aux questions sur l'utilisation, la sécurité et l'efficacité des traitements. Grâce à ce partenariat avec Cegedim, notre objectif est d'aider les entreprises biopharmaceutiques mondiales à produire rapidement des résultats et prendre des décisions en toute sécurité en élargissant nos sources de données et notre savoir-faire en Europe ».

Gilles Paubert, Responsable Global, Cegedim Health Data, ajoute : « Cegedim est engagé dans le progrès au service des patients et étend ses partenariats permettant un accès aux données longitudinales de vie réelle à tous ceux qui en ont besoin. La profondeur des données médicalisées que nous recueillons grâce à THIN, dont l’historique des données remonte à 1994 en France et au Royaume-Uni, permet aux clients utilisant la plateforme d’Aetion d'explorer la richesse des informations spécifiques à chaque base de données, qu'elles soient propres à une aire thérapeutique ou à une région géographique ; et ceci, afin d’identifier les informations clés nécessaires à la mise sur le marché de nouveaux médicaments et fournir plus rapidement des traitements efficaces aux patients ».

Aetion s'associe avec les principaux fournisseurs de données de vie réelle afin de permettre un accès simplifié aux données et les analyser dans sa plateforme. Ce partenariat lui permet d’accroître sa présence mondiale et sert ses clients qui mènent des recherches en Europe.

Les agences de régulation et les ETS mondiales adoptent de plus en plus les données de vie réelle, notamment dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19. L’Agence Européenne du Médicament (EMA) prévoit d'intégrer des données de vie réelle afin de compléter les résultats issus des essais cliniques et contribuer ainsi à rationaliser les processus réglementaires et décisionnels dans le cadre du développement et l'autorisation du vaccin COVID-19. De nombreuses agences européennes utilisent déjà les données de vie réelle pour les dossiers d’évaluation, et un certain nombre d'autres, dont le NICE du Royaume-Uni, l'IQWiG d'Allemagne, l'INAMI/RIZIV de Belgique se sont engagés à étendre son utilisation dans leurs programmes d’évaluation cette année.

A propos d’Aetion : Aetion est une entreprise technologique du monde de la santé qui fournit des recommandations issues des données de vie réelle aux entreprises des sciences de la vie, aux payeurs et aux organismes de régulation. La plateforme d’Aetion, AEP® permet l’analyse des données de vie réelle fournissant rapidement et en toute transparence des réponses scientifiquement validées sur les coûts et l’impact des traitements. Fondée par des professeurs de la faculté de médecine de Harvard s’appuyant sur des décennies d'expérience en épidémiologie et en recherche en économie de santé, Aetion éclaire les décisions les plus importantes en matière de soins – ce qui fonctionne le mieux, pour qui et quand – afin d’orienter le développement de produits, la commercialisation et le paiement à l’innovation dans une nouvelle ère moderne au service des soins de santé

Aetion est basée à New York et est soutenue par des investisseurs tels que New Enterprise Associates (NEA), Flare Capital Partners, Lakestar, Town Hall Ventures, McKesson Ventures, Sanofi Ventures, Amgen Ventures, UCB et Horizon Health Services, Inc.

Pour en savoir plus sur aetion.com et suivez nous sur @aetioninc.

A propos de Cegedim Health Data : Cegedim Health Data fait partie du Groupe Cegedim, une société innovante de technologies, de services et de données de santé, spécialisée dans le domaine de la santé depuis plus de 50 ans. Cegedim Health Data fournit des données de vie réelle (RWD-E) au profit de l’amélioration de la qualité des soins, avec un historique de plus de 24 ans et des millions de données patients anonymisées immédiatement accessibles depuis la base de données européenne THIN® (The Health Improvement Network).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cegedim-health-data.com

Et suivez Cegedim Health Data sur : LinkedIn

A propos de Cegedim : Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 5000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires Groupe de 504 millions d’euros en 2019. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM)

Pour en savoir plus : www.cegedim.com

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.





Aude Balleydier

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias

Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr



Gilles Paubert

Cegedim Health Data







Global Head of Health Data



Tél. : +33 (0)1 49 09 67 07

gilles.paubert@cegedim.com



Irène Semeraro et Céline Pardo

Agence suPR !

Relations Médias

Tél. : +33 (0)6 80 80 83 97

+33 (0)6 52 08 13 66

cegedim@supr-agency.com

Pièce jointe