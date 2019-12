Cegedim : EDF choisit Cegedim e-business pour la digitalisation de ses factures fournisseurs

Avec la solution SY by Cegedim, EDF prévoit de dématérialiser 50% de ses factures entrantes d’ici fin 2020



Boulogne-Billancourt, le 3 décembre 2019

Cegedim e-business , expert de la digitalisation des process BtoB en Europe et des échanges dématérialisés, annonce avoir été choisi par EDF pour la digitalisation de ses factures fournisseurs. Le fournisseur historique français d’énergie électrique s’appuie sur l’offre SY by Cegedim pour atteindre 50% de dématérialisation de ses 660 000 factures entrantes en 2020.

Avec 26 000 fournisseurs actifs, EDF traite 660 000 factures entrantes par an. Le Centre de Services Partagés Comptabilité (CSP - CC) du groupe souhaitait mettre en place une solution assurant qualité et gain de temps dans le traitement de ses factures afin d’optimiser les délais de paiement et de diminuer l’empreinte carbone, dans un contexte réglementaire qui incite les grands donneurs d’ordre à évoluer vers un processus de dématérialisation.

Une solution ergonomique et conforme aux standards

EDF a retenu SY by Cegedim de Cegedim e-business , solution collaborative de digitalisation des processus et flux commerciaux, comptables, financiers et informationnels. Cette solution multicanal (EDI, saisie et PDF signé) et intuitive permet de couvrir le maximum de besoins fonctionnels, en s’appuyant sur un standard du marché.





« EDF a su mettre en place l’organisation adéquate pour que le déploiement soit un succès. Avec un an et demi de recul, le bilan est très positif et tient à l’implication tant de l’équipe projet, EDF et Cegedim e-business , que des équipes opérationnelles comptables. Forts de ce succès, nous souhaitons aller plus loin avec notre partenaire Cegedim e-business en lui confiant l’ensemble de nos factures fournisseurs (papier et flux de dématérialisation), et pourquoi pas en étendant le périmètre de la collaboration à certaines des filiales du groupe », expose Michel Castel, Directeur adjoint du CSP - Comptabilité EDF.





Une démarche structurante, une croissance maîtrisée

Un an après la mise en production, une quinzaine de fournisseurs étaient connectés en flux EDI et 1 000 au portail fournisseurs mis en place pour la réception de PDF signé. L’objectif est de raccorder le double de fournisseurs à horizon 2020, pour atteindre 330 000 factures dématérialisées annuelles, soit 50% du volume de factures entrantes.





« Nous sommes fiers d’accompagner EDF dans ce projet structurant, qui répond à la fois à ses enjeux de conformité réglementaire et de prise en main aisée pour les fournisseurs. C’est une démarche inscrite dans la durée, qui s’appuie sur une relation de confiance, un partage d’expertises et des outils robustes et évolutifs. Le suivi du projet, mis en œuvre entre nos équipes respectives, assure la qualité de sa mise en œuvre et permet de se tourner vers l’avenir », souligne Cédric Youmbi, Ingénieur d’affaires chez Cegedim e-business.





Les solutions de digitalisation de process SY by Cegedim pour le mid-market comme pour les grands groupes sont présentées sur le site www.sybycegedim.com selon les besoins des internautes en matière de gestion de processus.

À propos de Cegedim e-business :



Cegedim e-business est un des leaders de la dématérialisation des process BtoB en Europe, avec plus de 850 millions de flux traités par an et 140 000 entreprises connectées dans le monde. Avec son offre SY by Cegedim, solution collaborative, Cegedim e-business accompagne les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité dans leurs projets de transformation digitale.



Membre des réseaux européens PEPPOL et EESPA, Cegedim e-business opère une plateforme unique d’échanges électroniques multicanal, qui traite tout type de document, du contrat au paiement, permettant une simplification et une fluidification des relations entre tous les acteurs de l’entreprise et avec ses partenaires, ainsi que des gains significatifs en termes d’efficacité administrative, de trésorerie et de traçabilité.



Pour en savoir plus : www.sybycegedim.com/fr



Et suivez Cegedim e-business sur Twitter : @SybyCegedim , LinkedIn et Youtube







À propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 4 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 468 millions d’euros en 2018.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup , LinkedIn et Facebook .











Aude Balleydier

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias

Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr



Aurore Domange

Cegedim e-business

Directrice Marketing et Communication



Tél : +33 (0)1 49 09 69 28

aurore.domange@cegedim.com

Agnès Gilbert

Pour Madis Phileo

Relations Médias



Tél. : +33 (0)6 84 61 30 71

agnes.gilbert@madisphileo.com

Pièce jointe