Cegedim : Logiciels Médicaux enrichit son offre avec Clip Santé, une nouvelle solution globale dédiée à l'animation des structures médicales

Une solution de communication digitale 360° pour renforcer la relation entre Médecins et Patients

Cegedim Logiciels Médicaux (CLM) , principal éditeur français de logiciels destinés aux professionnels de santé, annonce le lancement de sa nouvelle offre : Clip Santé . Développée en partenariat avec Futuramedia , spécialisée dans le Digital Media, cette nouvelle offre a pour objectif de développer et de renforcer les relations entre les médecins et leurs patients, grâce à la mise en place d’outils de communication digitale. Sa promesse : informer tout en rendant l’attente plus attrayante au sein des structures de santé.

Transformer le temps d’attente en temps d’information ludique et utile pour les patients

Clip Santé est une solution clé en main, simple et intuitive pour le professionnel le santé, qui intègre le matériel et le logiciel pour installer dans son cabinet une animation attractive. Clip Santé dispose d’une interface web qui permet de gérer sa communication facilement, en temps réel et de manière personnalisée. Grâce à la mise en place d’écrans digitaux et à l’animation d’une chaîne TV Santé installés dans leurs locaux (salle d’attente, accueil…), les professionnels de santé peuvent informer, prévenir et transmettre des messages importants à leurs patients. Qu’il s’agisse du parcours de soins, du Dossier Médical Personnalisé, des remboursements de soins … les patients ont désormais accès immédiatement aux informations médicales qui les concernent.

Une solution globale riche en contenu et personnalisable en fonction de chaque structure

Le catalogue de contenu de Clip Santé à disposition des cabinets, centres de santé ou maisons de santé pluriprofessionnelle, est régulièrement mis à jour et enrichi afin de maintenir un fil d’actualités adapté et pertinent. On y trouve ainsi des thématiques principales telles que les messages de santé publique, de prévention, de maladie, de santé & bien-être, d’annonce d’évènements … mais aussi, plus de 160 médias vidéos, près de 350 visuels et un flux RSS permettant d’afficher en temps réel l’actualité nationale, internationale et sportive…

Chaque structure dispose également d’une interface dédiée lui permettant de créer ses propres séquences d’animation et de diffuser ses propres actualités (horaires de consultations, accès aux soins, types de consultation par spécialité médicale, modes de coordination des soins, ...). Le professionnel de santé pourra aussi télécharger les contenus à sa guise et les partager avec certains de ses confrères même si ceux-ci se trouvent dans des établissements différents : une véritable communauté peut ainsi voir le jour.

Le professionnel de santé peut également rajouter des thématiques ciblées selon la taille de son cabinet et le profil de sa patientèle, telles que la vaccination, la santé de la femme et de l’enfant, la santé des séniors, les examens biologiques ….

A noter, qu’un chef de projet Clip Santé reste en liaison avec lui pour enrichir régulièrement le catalogue avec du contenu médical.

