COMMUNIQUE DE PRESSE

Cegedim Outsourcing signe un partenariat de cybersécurité avec Vade Secure

La solution phare de Vade Secure pour la protection de la messagerie vient compléter l’offre de sécurité proposée par Cegedim Outsourcing

Vélizy, le 7 novembre 2019

Cegedim Outsourcing, spécialiste des métiers de l’infrastructure IT et en Business Process Outsourcing (BPO), filiale du Groupe Cegedim, annonce la signature d’un partenariat commercial avec Vade Secure, leader mondial de la défense prédictive de la messagerie. Cet accord permet à Cegedim Outsourcing d’ajouter à son catalogue la solution phare de protection de la messagerie de Vade Secure, Vade Secure pour Office 365, et ainsi d’apporter une sécurité supplémentaire à ses clients et prospects sur leur poste de travail.

L’email est devenu le vecteur de cyber-attaques le plus utilisé pour la diffusion de malware, ransomware ou mener toutes autres attaques utilisant le phishing ou spear phishing. Bien que les mécanismes de sécurité inclus dans Office 365 (notamment EOP) parviennent à intercepter la plupart des spams et des menaces connues, les entreprises doivent adopter un niveau de protection supplémentaire pour se prémunir des menaces inconnues et dynamiques qui ne sont pas bloquées et qui sont de plus en plus dangereuses. Gartner estime ainsi qu’en 2020, 50 % des clients d’Office 365 feront appel à une solution tierce.

L’intelligence artificielle pour bloquer les attaques

Vade Secure aide les PME, les entreprises, les FAI et les OEM à protéger leurs utilisateurs contre les cybermenaces sophistiquées telles que le phishing, le spear phishing, les malwares et les ransomwares. Vade Secure pour Office 365 est une solution de sécurité de messagerie primée offrant une protection complète et automatisée avant, pendant et après les attaques. Intégrée au sein de la plateforme Office 365, elle apporte une couche de protection complémentaire aux entreprises, sans perturber l’expérience utilisateur. Cette solution prédictive utilise l’intelligence artificielle et les données de 600 millions de messageries protégées par Vade Secure afin de bloquer les attaques ciblées et sophistiquées dès le premier email. Ses avantages incluent : déploiement instantané, invisibilité pour les pirates, expérience utilisateur non perturbée, protection contre les menaces internes, complément à la protection native de Microsoft EOP (pas besoin de la désactiver).

« Nous sommes en veille constante sur les technologies à valeur ajoutée susceptibles d’enrichir l’offre globale de Cegedim Outsourcing pour le poste de travail. Vade Secure a construit une solution robuste et disruptive, qui s’intègre naturellement à notre catalogue. Elle permet à nos clients et prospects de franchir un nouveau pas dans la sécurisation de leur messagerie, en détectant des attaques toujours plus sophistiquées avant même qu’elles ne perturbent leur activité », souligne Fabien FUDALEJ, Directeur Général, Cegedim Outsourcing.

La technologie Vade Secure se décline différemment selon le besoin des entreprises utilisatrices et leur plateforme de messagerie. La solution Vade Secure pour Office 365 est une solution native et optimisée pour l’environnement Office 365 qui utilise l’API Microsoft pour renforcer le niveau de sécurité d’Office. Pour les autres plateformes de messagerie, il existe notamment une solution dédiée aux environnement Cloud, Vade Secure Cloud, qui utilise la même technologie prédictive de protection de l’email.

« Ce partenariat entre Cegedim Outsourcing et Vade Secure, basé sur de fortes complémentarités entre nos équipes et nos technologies, ouvre de nouvelles possibilités pour la sécurisation du poste de travail. Les technologies classiques de protection des messageries ne suffisent plus à prémunir les entreprises contre les nouvelles générations de cyber-attaques, de plus en plus sophistiquées et difficiles à détecter. C’est là qu’intervient le moteur d’intelligence artificielle de Vade Secure. Il utilise l’apprentissage automatique et des technologies prédictives complémentaires pour contrer les attaques inconnues, ciblées ou de faible volume, dès le premier email. Et l’architecture native de notre solution pour Office 365 permet de renforcer la sécurité mais également de préserver un usage fluide et sans rupture de la messagerie », conclut Claire ARNOUX, Corporate Marketing Director, Vade Secure.

A propos de Cegedim Outsourcing :

Cegedim Outsourcing est spécialisée dans les métiers de l’infrastructure IT ainsi qu’en Business Process Outsourcing (BPO). Au sein de son pôle IT, Cegedim Outsourcing délivre aux entreprises de toute taille des services hautement sécurisés (Processus métier et SI), d’intégration, d’infogérance, des prestations en assistance technique et des solutions innovantes avec des partenaires de renom. A travers son pôle BPO-Relation Clients et son expertise reconnue sur les secteurs à données sensibles, Cegedim Outsourcing propose des services de relation client externalisée, de dématérialisation et de gestion de back office.

Pour en savoir plus : www.cegedim-outsourcing.fr

Et suivez Cegedim Outsourcing sur Twitter : @Cegedim_CO et LinkedIn.

À propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 4 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 468 millions d’euros en 2018.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.

A propos de Vade Secure :

Vade Secure aide les PME, les entreprises, les FAI et les OEM à protéger leurs utilisateurs contre les cybermenaces sophistiquées telles que le phishing, le spear phishing, les malwares et les ransomwares. La solution de protection de l’email prédictive de notre entreprise utilise l’intelligence artificielle et les données de 600 millions de messageries afin de bloquer les attaques ciblées et novatrices dès le premier email. Qui plus est, la détection des menaces en temps réel permet aux Security Operations Centers (SOC) d’identifier instantanément les nouvelles menaces et de coordonner les interventions pertinentes. La technologie Vade Secure peut s’utiliser en tant que solution native basée sur des API pour Office 365, en tant que solution basée sur le Cloud, ou encore comme des API extensibles et peu volumineuses pour les SOC.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vadesecure.com .

