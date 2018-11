Cegedim SA : Cegedim et Pharmagest annoncent un partenariat technologique stratégique en France

Boulogne-Billancourt et Villers-lès-Nancy, le 9 novembre 2018 - 18 :30 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Cegedim et Pharmagest annoncent un partenariat technologique stratégique en France

Assurant l'interopérabilité pour les professionnels de santé en ville et à l'hôpital

pour répondre à la désertification médicale et au vieillissement de la population en France

Cegedim (Euronext Paris - B - FR0000053506 - CGM), entreprise innovante de technologies et de services et Pharmagest (Euronext Paris - B - FR 0012882389 - PHA), leader français de l'informatique officinale, annoncent la mise en place d'un partenariat technologique stratégique en France visant à fluidifier le parcours patient et les relations ville-hôpital grâce à leur expertise logicielle.

Deux acteurs majeurs au service de l'efficience du parcours de soin en France

Améliorer l'efficience du système de santé dépend en grande partie des outils d'information mis à disposition des professionnels de santé tant en ville qu'à l'hôpital. Les professionnels de santé doivent pouvoir disposer en temps réel ou quasi réel, d'une information fiable et sécurisée sur le patient, complètement intégrée dans leurs différents logiciels métier. Les systèmes d'interopérabilité actuels ayant montré leurs limites, seul un partenariat technologique fort entre des acteurs majeurs peut conduire à l'élaboration d'un système d'information de santé fiable et efficace.

C'est pourquoi Cegedim et Pharmagest rendent interopérables leurs logiciels et bases de données en France.

Meilleure prise en charge des patients : clé de voûte du partenariat

L'échange sûr et efficient d'informations pertinentes entre professionnels de santé est primordial pour garantir la qualité des soins notamment aux personnes vieillissantes et aux patients vivant dans des déserts médicaux, grâce notamment à la téléconsultation et à la télésurveillance

Ainsi, l'interopérabilité et le processus d'échange d'informations entre les solutions des groupes Cegedim et Pharmagest concerne les relations entre :

les EHPAD (logiciels Malta informatique) et les médecins de ville, centres de santé, MSP et paramédicaux (logiciels Cegedim) ;

les structures de HAD (logiciels Dicsit) les médecins de ville, centres de santé, MSP et paramédicaux (logiciels Cegedim) ;

les Hôpitaux (GHT équipés par Axigate) et les médecins de ville, centres de santé, MSP et paramédicaux (logiciels Cegedim et plateforme de prise de rendez-vous Docavenue ) ;

les pharmaciens (LGPI Global Services de Pharmagest et Smart Rx de Cegedim) et les médecins de ville, centres de santé, MSP et paramédicaux (logiciels Cegedim et Docavenue Téléconsultations ), avec une plateforme de mise en relation dans le cadre de la téléconsultation entre les pharmacies équipées du module OffiTéléconsult by Pharmagest et les médecins équipés par Cegedim de Docavenue Téléconsultation

Ce partenariat stratégique fort permet ainsi aux deux partenaires de déployer à large échelle, en ville comme à l'hôpital, leurs solutions innovantes en téléconsultation et télésurveillance médicale.

A propos du Groupe Pharmagest- Le Groupe Pharmagest est le leader français de l'informatique officinale avec plus de 42% de parts de marché. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe Pharmagest s'articule autour d'un coeur de métier : l'innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des patients et des professionnels de santé, notamment l'accompagnement du pharmacien dans le suivi de l'observance ; 2/ les domaines technologiques capables d'améliorer l'efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés : informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes...

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.

Retrouvez toute l'actualité du Groupe Pharmagest sur www.pharmagest.com

Coté sur Euronext Paris(TM) - Compartiment B - ISIN : FR 0012882389 - Reuters : PHA.PA - Bloomberg : - PMGI FP

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

A propos de Cegedim - Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l'assurance. Cegedim compte plus de 4 200 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 457 millions d'euros en 2017.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.

