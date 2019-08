Cegedim : cession de Pulse Systems à CareTracker

28/08/2019 | 09:29

Cegedim annonce la cession à la société CareTracker Inc, membre de N. Harris, de la quasi-totalité du fonds de commerce de Pulse Systems Inc, sa filiale détenue à 100% qui sera donc liquidée dans les prochains mois.



'Dans le cadre de cette transaction les solutions et services logiciels, les services de RCM, tous les contrats clients, une partie des contrats fournisseurs, et une grande partie du personnel ont été transférés à l'acquéreur', précise-t-il.



Cette opération pourrait entrainer une dépréciation d'actif de l'ordre de 20 millions d'euros. En 2018, Pulse a contribué au chiffre d'affaires du groupe à hauteur de 11,3 millions d'euros et négativement à l'EBITDA et l'EBIT courant.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.