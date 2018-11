Cegedim : contrat avec la Société du Grand Paris

06/11/2018 | 09:56

Cegedim et sa filiale Cegedim Outsourcing annoncent avoir été choisis par la Société du Grand Paris pour la gestion de son système d'information en infogérance, dans un contexte de développement rapide de ses activités.



Ce nouveau projet, d'une durée de deux ans reconductible deux fois pour une durée d'un an, vise à garantir la qualité des services bureautiques et applications métiers fournis aux utilisateurs, notamment en termes de réactivité, de disponibilité et de traçabilité.



Pour mémoire, cet établissement créé par l'État a pour mission de piloter le déploiement et le financement du Grand Paris Express, ses 200 km de nouvelles lignes de métro automatique autour de la capitale et les 68 gares de ce réseau.



