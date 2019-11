COMMUNIQUE DE PRESSE

Cegedim e-business accompagne SCC France dans la digitalisation de ses factures

Un projet vecteur de performance et de satisfaction client

Boulogne-Billancourt, le 5 novembre 2019

Cegedim e-business , expert de la digitalisation des process BtoB en Europe et des échanges dématérialisés, annonce la signature d’un contrat avec SCC, acteur majeur européen des services informatiques d'infrastructure et premier groupe informatique privé en Europe. SCC France s’appuie sur l’offre SY by Cegedim pour mettre en œuvre la digitalisation de ses factures sortantes et ainsi consolider la relation avec ses clients, tout en gagnant en efficience dans la gestion de ses processus.

Afin d’optimiser la gestion de ses factures sortantes et de répondre à la demande croissante de ses clients, SCC France a fait le choix de la digitalisation. Avec 2 400 collaborateurs et 23 implantations en France, le N°1 de la Tierce Maintenance a choisi Cegedim e-business comme partenaire pour déployer la facture électronique auprès d’un parc de clients très étendu et diversifié.





« La digitalisation des factures est une opportunité de moderniser nos processus documentaires et de répondre efficacement à la demande de nos clients, en attente d’échanges fluides et fiables. Nous avons trouvé en Cegedim e-business un partenaire expert, à l’écoute de nos besoins et partageant une même exigence de qualité et de service client. Nous attendons de ce projet des gains de productivité mais aussi la consolidation de la relation avec nos clients et l’amélioration des délais de paiement », explique Olivier Hertu, DSI de SCC France.



Cegedim e-business, un partenaire de la transformation digitale

SCC France s’appuiera sur l’offre SY by Cegedim de Cegedim e-business pour éditer ses 100 000 factures clients par an aux formats EDI ou pdf signé, selon les besoins de ses clients. Cette solution collaborative de digitalisation des processus et flux commerciaux, comptables, financiers et informationnels, répond à un maximum de besoins fonctionnels, en conformité avec les standards du marché.





« Nous remercions les équipes de SCC France de nous renouveler leur confiance. Ce projet stratégique capitalise sur les dernières innovations en matière de digitalisation. La transformation digitale que nous proposons génère des gains de sécurité et de traçabilité, avec l’archivage légal, et permet de libérer du temps à valeur ajoutée aux équipes comptables, grâce à l’automatisation des processus », souligne Kevin Bonhomme, Ingénieur d’affaires chez Cegedim e-business.





À propos de Cegedim e-business :

Cegedim e-business est un des leaders de la dématérialisation des process BtoB en Europe, avec plus de 850 millions de flux traités par an et 120 000 entreprises connectées dans le monde. Avec son offre SY by Cegedim, solution collaborative, Cegedim e-business accompagne les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité dans leurs projets de transformation digitale.

Membre des réseaux européens PEPPOL et EESPA, Cegedim e-business opère une plateforme unique d’échanges électroniques multicanal, qui traite tout type de document, du contrat au paiement, permettant une simplification et une fluidification des relations entre tous les acteurs de l’entreprise et avec ses partenaires, ainsi que des gains significatifs en termes d’efficacité administrative, de trésorerie et de traçabilité.

Pour en savoir plus : www.sybycegedim.com/fr

Et suivez Cegedim e-business sur Twitter : @SybyCegedim, LinkedIn et Youtube

À propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 4 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 468 millions d’euros en 2018.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup , LinkedIn et Facebook.

À propos de SCC France :

SCC leader européen de services informatiques et d’infrastructures accompagne les entreprises privées et publiques dans leur transformation digitale. Fort d’une expertise reconnue dans l’infrastructure et la sécurité SCC France répond à des offres complexes autour du système d’informations des entreprises. SCC, société privée et indépendante créée en 1975, compte plus de 6 000 clients et affiche un CA Européen de 2,5 Milliards d’€. SCC France a réalisé un CA de 1.47 Milliards d’€ avec une croissance organique de 12%. Elle compte aujourd’hui 2 500 collaborateurs et 23 agences en France ce qui en fait un acteur incontournable sur le marché informatique.

Pour en savoir plus france.scc.com

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : Linkedin , Twitter , Facebook et YouTube.



