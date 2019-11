Cegedim e-business choisi par le Groupe SOCODA pour la digitalisation des échanges au sein de son Réseau

Un portail multiservices pour ses Adhérents et fournisseurs en France

Boulogne-Billancourt, le 26 novembre 2019

Cegedim e-business , expert de la digitalisation des process BtoB en Europe et des échanges dématérialisés, annonce la signature d’un contrat avec SOCODA, N°1 en France de la distribution professionnelle indépendante pour le Bâtiment et l'Industrie. Le Groupe SOCODA s’appuie sur l’offre SY by Cegedim pour apporter à ses Adhérents un service à valeur ajoutée de digitalisation des échanges.

Le Réseau de distribution SOCODA met en relation 200 Adhérents avec 1 000 fournisseurs en France, dans 7 branches de métiers. Les nombreux échanges résultant de cette organisation ont conduit SOCODA à envisager la digitalisation comme vecteur de meilleure fluidité et de fidélisation.

Ainsi, SOCODA a retenu Cegedim e-business et son offre SY by Cegedim pour digitaliser l'ensemble des messages échangés par les membres du Réseau : commandes, accusés de réception, bons de livraison, factures - y compris vers Chorus Pro, le portail de facturation électronique destiné aux fournisseurs de l’État et des établissements publics. L’utilisation du portail SY permet également au Réseau SOCODA de centraliser l’ensemble de la relation entre les fournisseurs et les Adhérents : consultation des documents, suivi et messagerie collaborative.

« En tant qu’opérateur multicanal, disposant d'un portail multiservices et collaboratif, Cegedim e-business répond à notre besoin global de modernisation des échanges, de meilleur accès à l’information et de consolidation des liens professionnels, dans une relation tripartite entre SOCODA, ses Adhérents et leurs fournisseurs. Nous attendons aussi de ce projet des économies de fonctionnement et des gains de productivité grâce à l’automatisation, le tout dans une démarche écologique », explique Nicolas de Prailles, Directeur des Systèmes d'Information de SOCODA.

Une migration du papier au digital pour des bénéfices partagés

Choisie courant 2019 pour un déploiement début 2020, SY by Cegedim apporte à SOCODA une solution collaborative de digitalisation des processus et flux commerciaux, comptables, financiers et informationnels, qui répond à un maximum de besoins fonctionnels, en conformité avec les standards du marché.

« SOCODA a su bâtir l’expression de besoins adaptée pour bénéficier pleinement des avantages de la dématérialisation des échanges. Ce projet concrétise une volonté d’optimiser la gestion des processus, mais aussi de fidéliser les parties prenantes internes et externes, via une solution à valeur ajoutée, sécurisée et facilitant les relations de travail et les échanges commerciaux. Nous sommes heureux d’avoir été choisis, grâce à la modularité de notre offre et l’expertise de nos équipes, pour accompagner SOCODA dans cette démarche ambitieuse de transformation digitale », souligne Kevin Bonhomme, Ingénieur d’affaires chez Cegedim e-business.

À propos de Cegedim e-business :



Cegedim e-business est un des leaders de la dématérialisation des process BtoB en Europe, avec plus de 850 millions de flux traités par an et 120 000 entreprises connectées dans le monde. Avec son offre SY by Cegedim, solution collaborative, Cegedim e-business accompagne les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité dans leurs projets de transformation digitale.

Membre des Réseaux européens PEPPOL et EESPA, Cegedim e-business opère une plateforme unique d’échanges électroniques multicanal, qui traite tout type de document, du contrat au paiement, permettant une simplification et une fluidification des relations entre tous les acteurs de l’entreprise et avec ses partenaires, ainsi que des gains significatifs en termes d’efficacité administrative, de trésorerie et de traçabilité.



Pour en savoir plus : www.sybycegedim.com/fr

Et suivez Cegedim e-business sur Twitter : @SybyCegedim , LinkedIn et Youtube



À propos de Cegedim :



Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 4 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 468 millions d’euros en 2018.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).



Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup , LinkedIn et Facebook .



À propos de SOCODA :



1er Réseau français de Distributeurs indépendants pour les secteurs du Bâtiment et de l’Industrie, SOCODA fédère 200 Adhérents opérant dans 7 domaines d’activité : les Aciers, la Décoration, l’Electricité, l’Industrie, les Matériaux, les Outils Pro et le Sanitaire-Chauffage-Plomberie. Le Réseau compte + de 900 points de vente, 1 000 partenaires Fournisseurs et 440 000 Clients professionnels pour un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros. Résolument tournée vers l’innovation, la stratégie de Réseau SOCODA repose sur le modèle économique du Business Durable.



Pour en savoir plus : www.socoda.fr

