COMMUNIQUE DE PRESSE

Cegedim e-business renforce son implantation au Royaume-Uni avec l’acquisition de NetEDI

Une nouvelle étape clé de son développement international

Boulogne-Billancourt, le 3 septembre 2019

Cegedim e-business, expert de la digitalisation des process BtoB en Europe et des échanges dématérialisés, annonce l’acquisition de NetEDI Ltd, acteur majeur de la dématérialisation des commandes (selon le protocole PEPPOL EDI) et de la facturation électronique pour le système de santé (NHS) au Royaume-Uni. NetEDI est reconnu pour les performances de sa plateforme cloud NeTIX de comptabilité, d’intégration ERP et de digitalisation, permettant de connecter et d’automatiser les process BtoB de tous secteurs d’activité. Avec cette acquisition, dans la continuité de celles de BSV et Ximantix (voir les communiqués du 1er avril et du 30 janvier 2019), Cegedim e-business renforce ses capacités d’accompagnement de ses clients à l’international.

Cegedim e-business, qui déploie actuellement son offre de digitalisation SY by Cegedim, confirme avec cette opération sa stratégie d’innovation avec notamment l’intégration de la plateforme NeTIX, une solution globale conforme aux standards du système européen PEPPOL.

« Notre plateforme NeTIX dispose de forts atouts concurrentiels sur le marché. Elle complète l’offre de Cegedim pour la digitalisation de tous types de documents. Ces synergies nous permettent de renforcer encore les bénéfices d’utilisation pour nos clients respectifs, qu’il s’agisse d’entreprises privées ou d’organismes publics », commente Steve Martin, Directeur général de NetEDI.

En 10 ans d’existence, NetEDI est devenu un des leaders de l’EDI (échanges de données informatisés) au Royaume-Uni, avec plus de 1 500 clients actifs parmi lesquels le NHS (système de santé britannique) pour ses services en charge du sourcing, de la livraison et de l’approvisionnement des produits de santé, services et denrées alimentaires. Sa plateforme NeTIX offre un point d’entrée unique pour les services EDI, l’intégration ERP et la digitalisation de documents.

« NetEDI est une société dynamique et en croissance, particulièrement bien placée sur le marché de la santé et de la grande distribution. Les synergies technologiques et commerciales évidentes et l’opportunité de développer notre ancrage au Royaume-Uni font de cette acquisition une excellente nouvelle pour accompagner la transformation digitale de nos clients. Cegedim e-business s’affirme ainsi comme l’un des leaders européens de la digitalisation des documents et process BtoB pour tous secteurs d’activité », commente Benoît Garibal, Directeur de Cegedim e-business.

Conformément à son plan stratégique, Cegedim e-business reste attentif à de nouvelles opportunités de croissance et d’innovation au service de ses clients.

À propos de NetEDI :



NetEDI propose une plateforme cloud BtoB en mode SaaS (Software as a Service). Elle prend en charge les opérations BtoB des organisations, via la gestion de leurs process commerciaux électroniques et des exigences associées. NetEDI fournit une solution end-to-end performante, évolutive et sécurisée.



Pour en savoir plus : https://www.netedi.co.uk



Et suivez NetEDI sur LinkedIn et YouTube À propos de Cegedim e-business :



Cegedim e-business est un des leaders de la dématérialisation des process BtoB en Europe, avec plus de 850 millions de flux traités par an et 120 000 entreprises connectées dans le monde. Avec son offre SY by Cegedim, solution collaborative, Cegedim e-business accompagne les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité dans leurs projets de transformation digitale.



Membre des réseaux européens PEPPOL et EESPA, Cegedim e-business opère une plateforme unique d’échanges électroniques multicanal, qui traite tout type de document, du contrat au paiement, permettant une simplification et une fluidification des relations entre tous les acteurs de l’entreprise et avec ses partenaires, ainsi que des gains significatifs en termes d’efficacité administrative, de trésorerie et de traçabilité.



Pour en savoir plus : www.sybycegedim.com/fr



Et suivez Cegedim e-business sur Twitter : @SybyCegedim, LinkedIn et Youtube







À propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 4 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 468 millions d’euros en 2018.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).



Pour en savoir plus : www.cegedim.fr



Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.





