Cegedim et Sanofi : une collaboration innovante en Europe sur les données de santé en vie réelle

A propos de Cegedim Health Data :

Cegedim Health Data est un acteur européen clé dans les domaines de la donnée de vente, de la donnée patient en vie réelle, des outils de visualisation, des analyses et des solutions pour la prise en charge des patients. Il fournit des données longitudinales patients totalement anonymisées d’une grande précision, éthiques et actionnables pour améliorer la prise en charge des patients. Ces données propriétaires sont utilisées par les industries pharmaceutiques, la recherche en santé, les universités. Elles sont référencées par les autorités de santé en France et au Royaume-Uni. Plus de 600 publications scientifiques sont issues de notre base de données européenne THIN (The Health Improvement Network). Cette activité est présente en Belgique, Espagne, France où elle est portée par GERS Data, Roumanie, Royaume-Uni et prochainement en Allemagne et Italie.

Pour en savoir plus : https://www.cegedim-health-data.com/. Et suivez Cegedim Health Data sur LinkedIn : LinkedIn