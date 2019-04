Cegedim et le MiPih lancent un nouveau service pour accompagner la transformation digitale des établissements de santé

Une innovation collaborative basée sur le portail Hospitalis

Boulogne-Billancourt, le 04/04/2019

Cegedim, leader dans la digitalisation des process BtoB, et le MiPih, leader de l’offre administrative sur les Groupements Hospitaliers de Territoire, annoncent le lancement d’une solution commune destinée aux établissements publics de santé, visant à améliorer le processus de liquidation des factures.

Partenaires historiques des établissements de santé sur la dématérialisation de la commande, le MiPih et Cegedim (via le portail Hospitalis) optimisent à présent aussi la chaîne de facturation et de recouvrement. Un maillon essentiel de la gestion de l’hôpital.

Innovation conjointe de Cegedim et du MiPih, le “module d’Enrichissement Post CHORUS (EPC)” facilite la liquidation des factures issues du portail CHORUS-PRO, portail sur lequel les fournisseurs de la sphère publique doivent déposer leurs factures électroniques. L’Enrichissement Post CHORUS apporte ainsi aux hôpitaux un meilleur contrôle de la dépense et une optimisation du processus de liquidation.

Nouvelle illustration d’une vision stratégique commune

« Hospitalis s’emploie à automatiser les opérations chronophages liées aux traitements de la chaîne de la dépense. Grâce à ce partenariat avec le MiPih, nous allons répondre à une forte demande de nos clients communs », indique Frédéric Mercier, directeur de Hospitalis.

Concrètement, Hospitalis rapproche chaque facture de la commande correspondante, créant ainsi un lien entre les références articles attendues par l’établissement et celles générées par le fournisseur. Le rapprochement de chaque ligne d’article garantit un contrôle de chaque référence article facturée et de son montant, tout en optimisant le temps de traitement des factures.

« Le MiPih et Cegedim partagent nombre de valeurs communes. Notre collaboration stratégique propose des solutions innovantes, sécurisées et génératrices de gains pour les établissements de santé. Nous contribuons à simplifier et fluidifier les processus métiers, que ce soit pour optimiser le parcours patient, les échanges entre professionnels de santé ou la dématérialisation des flux financiers et d’approvisionnements », souligne pour sa part Yves Mignard, Directeur des partenariats et du développement commercial au MiPih.

Ce nouveau service permet d’accroitre significativement le taux d’automatisation de la liquidation dans la Gestion Economique et Financière Magh2, via le module « d’intégration des factures (IDF) ». Les délais de traitement sont ainsi maîtrisés. Ces gains de productivité, tout en réduisant les coûts, permettent de libérer du temps aux équipes comptables qui peuvent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée comme l’analyse de données, le suivi des fournisseurs et la résolution des litiges.

Pour accéder au communiqué complet, merci de suivre le lien situé plus bas



Aude Balleydier

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias

Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr



Nadia Bouyer

MiPih

Responsable Communication et Marketing

Tél : +33 (0) 05 34 61 51 62

+33 (0) 06 37 56 17 12

bouyer.n@mipih.fr

Marina Rosoff

Pour Madis Phileo







Relations Médias

Tél. : +33 (0)6 71 58 00 34

marina@madisphileo.com





Pièce jointe