Cegedim : lancement d'une nouvelle offre cloud

23/11/2018 | 14:50

Cegedim.cloud annonce le lancement d'une nouvelle offre basée sur la technologie des conteneurs, avec une solution utilisant le moteur open source Kubernetes (ou K8s) qui sera présentée au salon Cloud Expo les 27 et 28 novembre à Paris, Porte de Versailles.



Elle combine agilité du déploiement d'applications, via la mise à disposition de services innovants, d'un portail de services et d'une API, et sécurité du stockage de données critiques, grâce à un écosystème agréé 'Hébergeur de Données de Santé' et certifié ISO 27001.



'Via la sortie de cette nouvelle offre, cegedim.cloud fournit à ses clients un outil supplémentaire pour concevoir et déployer des applications modernes, en favorisant les cycles de développement rapides', affirme le groupe.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.