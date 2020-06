Cegedim : référencement de Maiia par l'UniHA-CAIH

23/06/2020 | 09:07

Cegedim indique que ses solutions d'agenda, de prise de rendez-vous en ligne et de téléconsultation Maiia sont à présent référencées par l'UniHA-CAIH, première centrale d'achat hospitalière comptant plus de 900 établissements adhérents.



Il rappelle que Maiia, issu de la fusion de Docavenue et RDVmédicaux, a été lancé auprès des professionnels de santé en mars. Le partenariat avec l'UniHA-CAIH lui permet de poursuivre sa vocation auprès des établissements de santé, comme les CH-CHU et les EHPAD.



'La plateforme compte déjà des milliers d'utilisateurs médecins libéraux, pharmaciens et paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeutes et sages-femmes) mais aussi des médecins salariés (Centres de Santé, Mutualité Française)', précise Cegedim.



