Le point sur les changements de recommandations à Paris

PARIS, 20 septembre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris. * ALTEN - Société Générale relève sa recommandation à "achat" contre "conserver" et porte l'objectif de cours à 126 euros contre 113 euros en saluant des résultats semestriels solides. L'action prend 6,19% à 109,80 euros à 10h13, la plus forte hausse du SBF 120 , qui gagne 0,05%. * CEGEDIM - Société Générale dégrade sa recommandation à "conserver" contre "achat" et abaisse l'objectif de cours à 29 euros contre 34 euros. L'intermédiaire qualifie de "satisfaisants" les résultats du S1 et note le relèvement des prévisions mais dit s'inquiéter d'un endettement élevé. L'action perd 3,39% à 27,05 euros. * SPIE - Portzamparc entame son suivi avec une recommandation à "achat" et un objectif de cours à 22,6 euros. (Service Marchés)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALTEN 5.51% 109.4 42.23% CEGEDIM -1.43% 27.6 41.77% SPIE -1.57% 18.79 64.71%