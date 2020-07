oliv21 - itw du DG source : capital.fr

L'entrée du Fonds Stratégique d'Investissement au capital de Cegedim

Cegedim (CGM 56.56 -2.15%)a amené sous les projecteurs cette société spécialisée dans les bases de données et les logiciels à destination du monde de la santé. Pierre Marucchi, son directeur général délégué, explique comment la firme est devenue leader mondial du CRM pharmaceutique avec l'acquisition de son concurrent Dendrite. Après une nouvelle opération sur ce segment, le rachat de SK&A, c'est maintenant son pôle de logiciels professionnels que le groupe entend renforcer par des acquisitions ciblées sur le marché américain, indique le dirigeant.



Capital.fr : Quelle est la raison d'être de Cegedim ?

Pierre Marucchi, directeur général délégué : Cegedim (pour CEntre de GEstion, de Documentation, d’Informatique et de Marketing) a été créé en 1969 par Jean-Claude Labrune afin de mutualiser les ressources informatiques et les compétences des laboratoires pharmaceutiques dans les domaines de la recherche documentaire. Nos domaines d'activités ont été élargis pour regrouper aujourd'hui la fourniture d’informations marketing, la prestation de services informatiques et l'édition de logiciels à destination des différents acteurs de la santé, c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique, les professionnels de santé et les assurances/mutuelles. L'entreprise est notamment leader mondial des outils CRM santé.



Capital.fr : Concrètement, en quoi consiste le CRM Pharmaceutique ?

Pierre Marucchi : En chiffres, il s'agit de notre première activité (351 millions d'euros de revenus sur les neuf premiers mois de 2009, 55% du total) et nos clients sont les principaux groupes pharmaceutiques mondiaux. Nous fournissons aux directions marketing et ventes de ces laboratoires des bases de données sur les prescripteurs ainsi que des logiciels qui permettent d'exploiter ces données (ou plus rarement les données de leur propre base). L'objectif est de les aider à gérer aux mieux leurs opérations de marketing/ventes qui, pour simplifier, consistent à apporter l'information médicale (la description des produits) au prescripteur (médecin), en s'appuyant sur un véhicule qui est le visiteur médical. Notre offre répond à l'ensemble des besoins de la fonction marketing depuis le terrain (fourniture des matériels et systèmes d'information qui équipent les visiteurs médicaux) jusqu'à l'organisation des campagnes avec des outils qui ciblent les médecins par spécialité, par habitudes de prescription etc., et à la mesure de l'efficacité de ces campagnes par rapport à nos benchmarks. A l'échelon mondial (notre offre couvre 80 pays), Cegedim est sur cette niche le seul acteur capable de fournir une telle palette d'outils. C'est un domaine où la récurrence de notre chiffre d'affaires est très forte, car nous privilégions la vente d'abonnements plutôt que de licences.



Capital.fr : Cegedim est aussi un éditeur de logiciels professionnels plus classique...

Pierre Marucchi : En effet, les logiciels destinés au professionnels de santé, qu'ils soient médecins, praticiens paramédicaux, pharmaciens etc. représentent notre deuxième pôle avec 200 millions d'euros de revenus à neuf mois (32% du total). Nous sommes présents en Europe avec des positions de leader ou quasi-leader. Typiquement, nous vendons des logiciels de gestion de cabinet médical, d’officines pharmaceutiques, avec les services qui accompagnent ce type d’activité (maintenance, formations, hot-line…). Ce marché bénéficie d'une tendance de fond porteuse, dans la mesure où ces acteurs vont devenir de plus en plus "communicants". Il se prépare des projets tels celui du Dossier Médical Personnel qui sont de nature structurante pour l'informatisation du secteur...



Capital.fr : Comment votre troisième activité s'inscrit-elle dans votre stratégie ?

Pierre Marucchi : En capitalisant sur nos compétences en édition de logiciels et en traitement d’informations complexes, tout en restant dans le monde de la santé, nous nous adressons aussi aux acteurs de l’assurance maladie. Cela représente 81 millions de chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois (13% du total). C'est une activité double : d'un côté, nous éditons des logiciels de gestion de toute l'activité assurance de personnes pour toutes les compagnies, assurances ou mutuelles exerçant en France. De l'autre, nous récoltons quotidiennement les parties complémentaires des ordonnances des 22.000 pharmacies françaises et des autres professionnels (laboratoires d'analyse…), que nous renvoyons aux mutuelles pour vérification des droits, puis à J+1 nous procédons au remboursement des professionnels en débitant les assureurs.



Capital.fr : Quel est le potentiel de croissance de ces activités, au delà des dépenses de santé ?

Pierre Marucchi : Ces activités bénéficient d'une triple croissance. Il y a en effet tout d'abord l'essor continu du marché de la santé, sous l'effet du vieillissement de la population, mais aussi de l'ouverture des marchés émergents. Nous avons vu par exemple la mise en place systèmes de remboursement en Russie ou en Pologne s'accompagner de taux de croissance exceptionnels. La rationalisation du métier de visiteur médical est facteur de développement plus spécifique à Cegedim. Les laboratoires sont toujours en quête d'une meilleure rentabilité ce qui passe par une organisation plus encadrée, par l'utilisation d'outils modernes… On estime le nombre de visiteurs médicaux dans le monde à 1 million ; 50 à 60% d'entre eux sont équipés d'outils électroniques, et en tant que leader nous en équipons seulement 200.000... Il y a là un gisement dans les pays où la pratique "artisanale" va se professionnaliser avec les outils d'aujourd'hui ! Enfin, pour l'ensemble des professionnels de santé, on tend vers une dématérialisation des données et des procédures. Les Etats-Unis représentent un potentiel important car aujourd'hui les médecins font de l'outil informatique un usage encore relativement limité. En somme, il existe un ensemble de fondamentaux favorables aux marchés sur lequel nous sommes, au-delà des soubresauts conjoncturels que l'on ressent à l'heure actuelle où certains grands laboratoires resserrent leurs budgets marketing.



Capital.fr : Cegedim vient de procéder à une augmentation de capital. A cette occasion, le fonds souverain français, le FSI, est entré au tour de table. Qu'est-ce qui a motivé cette opération ?

Pierre Marucchi : La description de l'entreprise que je vous ai donnée aujourd'hui, celle du leader mondial du CRM et des bases de données pour l'industrie pharmaceutique, n'est valable que depuis deux ans et demi. On comptait auparavant deux acteurs principaux : Cegedim, plutôt européen, et Dendrite, plutôt implanté en Asie et aux USA. Ce dernier était un concurrent majeur : leur chiffre d'affaires total représentait les 2/3 du nôtre, et ils étaient même plus gros que nous sur le segment CRM pharmaceutique. Or, Dendrite s'est trouvé en fragilisé par la perte d'un client, Pfizer US, et profitant de l'affaiblissement du dollar nous avons eu l'opportunité de lancer une OPA sur la société, remportée en mai 2007. Nous nous sommes lourdement endettés pour réaliser cette opération d'un montant de 750 millions de dollars.



Capital.fr : Au point de peser sur votre bilan ?

Pierre Marucchi : Pas dans la mesure où nous n'avons eu aucun problème de remboursement et avons toujours respecté nos covenants. Mais nous n'avions clairement plus de marge pour poursuivre notre croissance externe, ce qui était frustrant car nous voyions passer diverses occasions intéressantes. D'où l'augmentation de capital à laquelle nous avons procédé en décembre. C'est au cours des préparatifs que nous avons rencontré le FSI. Nous sommes ravis de cette association : Cegedim entre parfaitement dans les critères du fonds (financer des champions français dans leur domaine) et nous nous sentons culturellement proche de leur équipe. Avec 15% de Cegedim, le FSI dispose de deux administrateurs, sur 10 au total. En termes financiers, l'opération nous a apporté 180 millions d'euros (170 millions net). Cela nous a permis de ramener l'endettement de 3 à 2 fois l'EBITDA environ, et d’environ 2,4 à 1 fois nos fonds propres (sur la base de 438 millions d'euros de fonds propres). Il est entendu, et c'est d'ailleurs une des conditions demandées par le FSI, que cette levée de fonds ne donnera lieu à aucun remboursement anticipé de notre dette, mais servira à poursuivre notre croissance externe.



Capital.fr : De fait, la société a déjà commencé à faire usage de ces ressources...

Pierre Marucchi : En effet, nous venons d'annoncer l’acquisition de SK&A, un "petit bijou" que nous avions d'ailleurs déjà repéré il y a quelques années, mais que nous avions dû arbitrer en faveur de l'acquisition de Dendrite. SK&A offre le grand avantage de compléter notre offre de base de données médicale aux Etats-Unis. L'idée de syndiquer les données des différents laboratoires et d’en confier la gestion au spécialiste Cegedim, idée à l'origine de notre création, n'est en effet pas très avancée aux Etats-Unis (Dendrite ne possédait pas de base de données des médecins US). Nous avons donc décidé de créer notre propre base, un travail titanesque… Jusqu'au jour où nous avons rencontré SK&A qui possède la plus grande base de données de médecins aux Etats-Unis : 800.000 prescripteurs sur 2 millions de professionnels de santé. Nous allons la compléter avec les données que nous avions commencé à collecter et disposerons d'une offre complète à destination des laboratoires qui ne représentent encore que 10% de l'activité de SK&A dont la clientèle est très diversifiée.



Capital.fr : Allez-vous encore renforcer votre position sur ce segment ?

Pierre Marucchi : Nos cibles aujourd'hui se situent davantage dans le secteur de l'équipement des professionnels de santé, et si possible aux USA car c'est un marché que nous jugeons prometteur vu le fort potentiel d'équipement en logiciels de gestion médicale. Cependant, les prix des actifs s'en ressentent car le marché est bien conscient de ce potentiel, et nous voulons éviter de surpayer nos acquisitions.



Capital.fr : Quelles performance financière peut-on attendre de Cegedim ?

Pierre Marucchi : A l'horizon de quelques années, je suis extrêmement optimiste vu les tendances de fond de nos marchés. Mais à court terme nous sommes prudents sur ce que nous sommes capables de produire : pour 2010 notre croissance organique ne devrait pas excéder pas 5%, après environ 6% pour 2009. Cependant, nous bénéficions d'un potentiel en matière d'amélioration des marges, en particulier dans le CRM, où nous visons un retour à un taux de marge opérationnelle de 13 à 14%, car la restructuration qui a suivi l’acquisition de Dendrite n'est pas achevée. Ainsi bien que le rythme de progression du chiffre d'affaires soit actuellement peu élevé en comparaison de notre historique (depuis sa création, la société a quasiment doublé de taille tous les cinq ans) la progression des résultats devrait être, elle, plus rapide. Enfin, l'intégration de SK&A sera, elle aussi, génératrice d'accroissement des marges.



