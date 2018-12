Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cegereal a acquis auprès d'AG2R La Mondiale " Passy Kennedy ", immeuble de bureaux en bord de Seine – 16ème arrondissement de Paris - d'une superficie de 23 615 m². L'acquisition a été financée par une augmentation de capital de Cegereal avec maintien du droit préférentiel de souscription de 80 millions d'euros, et par un prêt bancaire de l'ordre de 148,5 millions d'euros." Avec cette première acquisition dans Paris, Cegereal continue de développer son portefeuille avec un actif remarquable. Cet immeuble bénéficie d'un emplacement exceptionnel en bord de Seine, de cash flows stables et d'un potentiel de création de valeur sur le long terme " commente Jérôme Anselme, Directeur général de Cegereal." Cette cession s'inscrit dans notre stratégie de gestion active de notre portefeuille immobilier visant à céder certains actifs après avoir pu déployer notre savoir-faire en matière de valorisation technique des actifs et d'asset management " précise Xavier Pelton, Directeur investissements, arbitrages et asset Management d'AG2R La Mondiale.