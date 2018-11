CEGEREAL : développement du patrimoine et hausse du taux d'occupation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les revenus locatifs de Cegereal ont progressé de 1,03% au 30 septembre, pour s’élever à 39,2 millions d’euros. Le taux d'occupation a progressé de 3,3 points, à 92,9%. Après avoir complètement repensé le hall d’accueil et le jardin d’Europlaza, Cegereal a modernisé son espace de fitness, son auditorium et les étages hauts de la tour afin de renforcer sa palette de services haut de gamme. KPMG, spécialiste l’audit et du conseil, a signé un nouveau bail. Par ailleurs, l’Autorité Bancaire Européenne a également choisit La Défense et Europlaza pour s'implanter en France.Cegereal poursuit le développement de son portefeuille avec l'acquisition de Passy Kennedy, un immeuble de bureaux de 23 615 m2, pour un montant de 218 millions d'euros. La réalisation de la transaction est prévue d'ici la fin de l'année. Actif emblématique des bords de Seine, Passy Kennedy génère 10,3 millions d'euros de revenus locatifs annuels et est entièrement loué. Cegereal prévoit de réaliser des investissements pour révéler un potentiel de création de valeur.