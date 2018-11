CeGeREAL : Europlaza Paris La Défense, nouveau siège de l'Autorité Bancaire Européenne

Paris, le 6 novembre 2018 - 8h00 Information permanente

CEGEREAL : EUROPLAZA PARIS LA DEFENSE, NOUVEAU SIEGE DE L'AUTORITE BANCAIRE EUROPEENNE

Cegereal annonce que l'Autorité Bancaire Européenne (« ABE ») installe son siège au sein de la tour Europlaza.

Dès le mois d'avril 2019, les employés de l'ABE vont prendre possession de 5 300 m² dans les étages hauts de la tour, entièrement rénovés cette année, pour une période de 9 ans. Ils pourront bénéficier de toutes les prestations de haut standing proposées par la tour. Afin d'offrir à ses locataires encore plus de confort et de bien-être, Cegereal a notamment modernisé son espace de fitness et son auditorium, qui côtoient des espaces végétalisés privatifs et un hall équipé de technologies de pointe.

Europlaza affiche également une double certification HQETM Exploitation et BREEAM In-Use International résultat de l'engagement de Cegereal en matière de responsabilité sociétale et environnementale.

Cegereal est fière d'accueillir l'ABE dans la tour Europlaza. Un travail va être mené en commun avec les équipes de l'ABE afin de créer des conditions optimales pour ses collaborateurs et l'ensemble de ses parties prenantes. L'arrivée de cette institution européenne au cœur de La Défense illustre l'attractivité du plus grand quartier d'affaires européen et confirme la pertinence de la stratégie de Cegereal de détenir des immeubles de bureaux de grande qualité, occupés par des locataires de référence.

Après la prise à bail de l'ABE, le taux d'occupation global de Cegereal s'élèvera à 95,5%.

Dans cette opération Cegereal a été conseillée par BNP Paribas Real Estate, Taj et Linklaters.

15 novembre 2018 : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018

Créé en 2006, Cegereal est un groupe d'immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein du Grand Paris. La valeur globale du portefeuille a été estimée au 30 juin 2018 à 1 174 millions d'euros.

D'un point de vue environnemental, le patrimoine de la société est entièrement certifié NF HQETM Exploitation et

BREEAM In-Use International, et bénéficie de la notation "Green Star" dans le benchmark international du GRESB. Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d'Euronext à Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 562 millions d'euros au 4 novembre 2018.

