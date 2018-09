CeGeREAL : KPMG s'étend sur Europlaza

Paris, le 26 septembre 2018 - 8h00 Information permanente

CEGEREAL : KPMG S'ETEND SUR EUROPLAZA

Cegereal annonce la signature d'un nouveau bail avec KPMG, qui avait déjà étendu son implantation dans les étages jardins de la tour Europlaza au cours des derniers mois. A compter du 4ème trimestre 2018, la surface totale occupée par KPMG s'élèvera à près de 7 400 m2.

Située au cœur du plus grand pôle d'affaires d'Europe, Europlaza a récemment bénéficié d'une rénovation complète des étages hauts et des parties communes. La tour, qui répondait déjà aux meilleures exigences environnementales (doublement certifiée BREEAM In-Use International et HQE Exploitation), a ainsi renforcé son offre de prestations haut de gamme.

Fort de la confiance renouvelée de KPMG, le taux d'occupation global de Cegereal s'élève à 92,9%.

Créé en 2006, Cegereal est un groupe d'immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein du Grand Paris. La valeur globale du portefeuille a été estimée au 30 juin 2018 à 1 174 millions d'euros.

D'un point de vue environnemental, le patrimoine de la société est entièrement certifié NF HQETM Exploitation et BREEAM In-Use International, et bénéficie de la notation "Green Star" dans le benchmark international du GRESB. Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d'Euronext à Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 497 millions d'euros au 21 septembre 2018.

www.cegereal.com

A propos de KPMG France

Leader de l'audit, du conseil et de l'expertise-comptable, KPMG France est membre de KPMG International, réseau de cabinets indépendants exerçant dans 154 pays, grâce à 190 000 professionnels. En France, nos 9 000 collaborateurs interviennent auprès des GRANDS GROUPES français et internationaux, des ETI et des groupes familiaux, ou encore des PME/TPE et des start-up, dans tous les secteurs d'activité. Aux côtés des dirigeants depuis plus d'un siècle, KPMG accompagne près de 30 % des PME, 50 % des ETI, 47 000 petites entreprises, de très nombreuses start-up et plus de 6 500 entités de l'économie sociale et solidaire.

www.kpmg.fr