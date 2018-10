CeGeREAL : annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant de 79.900.687,50 euros

Paris, le 19 octobre 2018

Information permanente

CeGeREAL annonce le succes de son augmentation de capital avec maintien du droit preferentiel de souscription DES ACTIONNAIRES d'un montant de 79.900.687,50 euros pour financer une partie

de l'acquisition envisagée d'un immeuble de bureaux

Cegereal (la « Société ») annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant de 79.900.687,50 euros (l' « Augmentation de Capital »). L'Augmentation de Capital donnera lieu à l'émission de 2.228.750 actions ordinaires nouvelles (les « Actions Nouvelles ») au prix de souscription unitaire de 35,85 euros.

Le produit de l'Augmentation de Capital servira à financer une partie du prix de l'acquisition de l'immeuble de bureaux Passy Kennedy (pour un montant de 218 millions d'euros), comme annoncé le 18 septembre 2018. L'intégralité du solde du prix d'acquisition sera financée par un prêt bancaire d'un montant de l'ordre de 145 millions d'euros à l'effet de couvrir les frais liés à l'acquisition et les dépenses afférentes à l'immeuble Passy Kennedy.



A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 15 octobre 2018, le montant total des ordres de souscription atteignait 87.988.447,50 euros, représentant un taux de souscription total de 110,12% :

2.015.306 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 90,42 % des Actions Nouvelles à émettre ; et

439.044 Actions Nouvelles ont été demandées à titre réductible, représentant 19,70 % des Actions Nouvelles à émettre, et ont été servies à hauteur de 213.444 Actions Nouvelles.



Conformément à leurs engagements et après application du barème de répartition, Northwood Investors et GIC ont entièrement exercé leurs droits préférentiels de souscription et ont souscrit à titre irréductible et à titre réductible pour respectivement 1.381.185 Actions Nouvelles et 623.521 Actions Nouvelles, représentant des montants respectifs de 49.515.482,25 euros (soit 62% des Actions Nouvelles à émettre) et 22.353.227,85 euros (soit 28% des Actions Nouvelles à émettre).

Après la réalisation de l'Augmentation de Capital, Northwood Investors et GIC détiendront respectivement 56,32% et 25,43% du capital de la Société.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment B) sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (sous le code ISIN FR 0010309096) devraient intervenir le 25 octobre 2018 conformément au calendrier de l'Augmentation de Capital. A partir de cette date, le capital social de Cegereal sera composé de 15.601.250 actions, d'une valeur nominale de 5 euros chacune, pour un montant total de 78.006.250,00 euros, et sera réparti comme suit :

Actionnariat Capital Nombre % Northwood (1) 8 786 679 56,32% GIC (2) 3 966 646 25,43% Flottant (3) 2 847 925 18,25% Total 15 601 250 100% (1) désigne les sociétés NW CGR 1 S.à.r.l., NW CGR 2 S.à.r.l. et NW CGR 3 S.à.r.l., membres du Concert Northwood (2) désigne la société Euro Bernini Private Limited (3) designe le flottant en ce compris les sociétés AXA et University of Texas



Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante à compter de leur émission et seront immédiatement assimilées aux actions existantes déjà négociées sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Société Générale a agi en tant que seul coordinateur global et teneur de livre sur la transaction, et BNP Paribas en tant de co-teneur de livre.

Engagement d'abstention de la Société

La Société a pris un engagement d'abstention jusqu'à l'expiration d'une période de 90 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions.

Information du public

La Société a publié un prospectus (le « Prospectus ») rédigé en français, qui a reçu le visa n°18-462 de l'Autorité des marchés financiers ("AMF") en date du 28 septembre 2018, et qui est constitué : (i) du document de référence de Cegereal déposé à l'AMF le 28 mars 2018 sous le numéro D.18-0188, (ii) du rapport financier semestriel pour la période de six mois close le 30 juin 2018 et (iii) d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus).

Cegereal attire l'attention du public sur les facteurs de risque décrits aux pages 88 à 90 du document de référence, aux pages 20 et 21 du rapport financier semestriel, ainsi qu'au chapitre 2 de la note d'opération.

Le Prospectus rédigé en français visé par l'AMF est disponible, sans frais, au siège social de la Société, 42 rue de Bassano, 75008 Paris. Il peut également être consulté sur le site Internet de la Société (www.cegereal.com) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Contact presse

Aliénor Miens / Alexandre Dechaux

+33 7 62 72 71 15

cegereal@citigatedewerogerson.com Relations investisseurs

Charlotte de Laroche /

+33 1 42 25 76 38

info@cegereal.com

A propos de Cegereal

Créé en 2006, Cegereal est un groupe d'immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein du Grand Paris. La valeur globale du portefeuille a été estimée au 30 juin 2018 à 1 174 millions d'euros.

D'un point de vue environnemental, le patrimoine de la société est entièrement certifié NF HQETM Exploitation et BREEAM In-Use International, et bénéficie de la notation "Green Star" dans le benchmark international du GRESB.

Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d'Euronext à Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 495 millions d'euros au 18 octobre 2018.

www.cegereal.com

Avertissement

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou d'achat, ni la sollicitation de vente ou d'achat d'actions ou de droits préférentiels de souscription de la Société.

La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué dans certaines juridictions peut être sujette à des restrictions en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Dès lors, les personnes situées dans les juridictions où ce communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent se tenir informées desdites dispositions légales et réglementaires et s'y conformer. Toute violation desdites restrictions pourrait constituer une violation de la réglementation applicable en matière de titres financiers dans ces juridictions.

Les informations du présent communiqué sont présentées à titre d'information uniquement et ne prétendent pas être complètes et aucune personne ne pourra se fonder à quelque titre que ce soit sur l'information contenue dans le présent communiqué ou son caractère précis ou complet. Tout achat de valeurs mobilières doit être effectué uniquement sur la base des informations contenues dans le prospectus mis à disposition par la Société

Espace Économique Européen

L'offre est ouverte au public uniquement en France.

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France ayant transposé la Directive 2003/71/CE, telle que modifiée (les « Etats membres »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. Par conséquent, les droits préférentiels de souscription, les actions nouvelles ou autres titres mentionnés dans ce communiqué de presse peuvent être offerts dans les États membres uniquement :

à des investisseurs qualifiés, tels que définis dans la Directive Prospectus ; à moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus) par Etat membre ; ou dans des circonstances entrant dans le champ d'application de l'article 3(2) de la Directive Prospectus.

et à condition qu'aucune des offres de droits préférentiels, d'actions nouvelles ou d'autres titres financiers mentionnées aux paragraphes (a) à (b) ci-dessus ne requièrent la publication par la Société ou le Seul Coordinateur Global et Teneur de Livre et le Co-Teneur de Livre (les « Banques ») d'un prospectus conformément aux dispositions de l'article 3 de la Directive Prospectus ou d'un supplément au prospectus conformément aux dispositions de l'article 16 de la Directive Prospectus.

Pour les besoins du présent paragraphe, (i) l'expression « offre au public de titres » dans un État membre donné signifie toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les valeurs mobilières objet de l'offre, pour permettre à un investisseur de décider d'acheter ou de souscrire ces valeurs mobilières, telle que cette définition a été, le cas échéant, modifiée dans l'État membre considéré, (ii) l'expression « Directive Prospectus » signifie la Directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003, telle que transposée dans l'État membre (telle que modifiée, y compris par la Directive Prospectus Modificative) et (iii) l'expression « Directive Prospectus Modificative » signifie la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

Ces restrictions de vente concernant les États membres s'ajoutent à toute autre restriction de vente applicable dans les États membres ayant transposé la Directive Prospectus.

Royaume-Uni

Le présent communiqué est uniquement diffusé et est uniquement destiné aux « investisseurs qualifiés » (au sens de la section 86(7) du Financial Services and Markets Act 2000) qui sont (i) des « investment professionals » répondant aux dispositions de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'amendé) (l'« Ordonnance ») ou (ii) des personnes répondant aux dispositions de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance (« high net worth companies », "unincorporated associations", etc.) (toutes ces personnes étant ensemble dénommées les « Personnes Habilitées »). Le présent communiqué de presse est uniquement destiné aux Personnes Habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes non habilitées. Tout investissement ou toute activité d'investissement en relation avec le présent communiqué de presse est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par des Personnes Habilitées.

Etats-Unis

Le présent document ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent document ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US Securities Act »). Les actions de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du US Securities Act et la Société n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux États-Unis ni de faire une offre au public aux États-Unis.

Canada, Australie et Japon

Les actions nouvelles et les droits préférentiels de souscription ne pourront être offerts, vendus ou acquis au Canada (sous réserve de certaines exceptions et conformément aux procédures prévues par la Société), en Australie ou au Japon.

Dans le cadre de toute offre de droits préférentiels de souscription ou d'actions nouvelles (les « Titres Financiers »), Société Générale et BNP Paribas ainsi que l'un quelconque de leurs affiliés respectifs, pourraient acquérir des Titres Financiers pour leur propre compte et en cette qualité conserver, acquérir ou céder pour leur propre compte lesdits Titres Financiers et toutes autres valeurs mobilières de la Société. En outre, ils pourraient conclure des conventions de financement (contrats de swaps ou CFD inclus) avec des investisseurs pour les besoins desquels ils pourraient acquérir, détenir, céder ou proposer de céder des actions. Ils n'ont pas l'intention de communiquer sur ces investissements ou transactions autrement qu'en conformité avec les éventuelles obligations légales ou réglementaires applicables.

Société Générale et BNP Paribas agissent pour le compte de la Société exclusivement dans le cadre de l'offre des Titres Financiers et ne considéreront aucune autre personne comme leurs clients respectifs et ne peuvent être tenus à l'égard d'un quelconque tiers de fournir la même protection qu'à l'un quelconque de leurs clients ou de fournir des conseils dans le cadre de toute offre de Titres Financiers ni être considérés par toute autre personne que leurs clients respectifs, ni être tenus à l'égard d'un quelconque tiers de fournir la même protection qu'à l'un quelconque de leurs clients ou de fournir des conseils dans le cadre de toute offre de Titres Financiers ni d'avoir fourni des conseils relatifs à l'émission des Titres Financiers, le contenu de ce communiqué ou toute opération, convention ou autre sujet auxquels il est fait référence dans le présent communiqué.

Ni Société Générale, ni BNP Paribas, ni l'un de leurs administrateurs, dirigeants, salariés, conseils ou mandataires respectifs n'acceptent de responsabilité, ou ne donnent de déclaration ou de garantie, expresse ou tacite, concernant le caractère précis ou complet de l'information contenue dans le présent communiqué de presse (ou si une information a été omise du présent communiqué de presse) ou toute autre information relative à la Société, ses filiales ou sociétés associés, de manière écrite, orale ou sous une forme visuelle ou électronique, et peu important le mode de transmission ou de mise à disposition, ou pour toute perte résultant de l'utilisation du présent communiqué de presse ou de son contenu ou autre.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Cegereal SA via Globenewswire