Paris, le 13 décembre 2018

Information permanente

CeGeREAL FINALISE L'ACQUISITION

de L'IMMEUBLE « passy.kennedy »

AUPRES D'AG2R LA MONDIALE

Cegereal et AG2R LA MONDIALE annoncent l'acquisition de « Passy Kennedy », immeuble de bureaux emblématique en bord de Seine - 16ème arrondissement de Paris - d'une superficie de 23 615 m².

L'acquisition a été financée par une augmentation de capital de Cegereal avec maintien du droit préférentiel de souscription de 80 millions d'euros, et par un prêt bancaire consenti par la Société Générale de l'ordre de 148,5 millions d'euros.

« Avec cette première acquisition dans Paris, Cegereal continue de développer son portefeuille avec un actif remarquable. Cet immeuble bénéficie d'un emplacement exceptionnel en bord de Seine, de cash flows stables et d'un potentiel de création de valeur sur le long terme » commente Jérôme Anselme, Directeur général de Cegereal.

« Cette cession s'inscrit dans notre stratégie de gestion active de notre portefeuille immobilier visant à céder certains actifs après avoir pu déployer notre savoir-faire en matière de valorisation technique des actifs et d'asset management » précise Xavier Pelton, Directeur investissements, arbitrages et asset Management d'AG2R LA MONDIALE.

Cegereal était conseillé par l'Étude Attal & Associés, Linklaters, Taj et Artelia pour l'acquisition de l'actif ; Société Générale, BNP Paribas, Fidal, Allen & Overy pour l'augmentation de capital ; l'Étude Attal & Associés et DLA Piper pour le financement bancaire. AG2R LA MONDIALE était conseillé par l'Étude 14 Pyramides pour la cession de l'actif. La transaction a été réalisée par JLL dans le cadre d'un mandat co-exclusif de vente avec BNP Paribas Real Estate.

Une présentation de l'actif est disponible sur le site internet de la société (www.cegereal.com) dans la rubrique Media Center.

A propos de Cegereal

Créé en 2006, Cegereal est un groupe d'immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein du Grand Paris. La valeur globale du portefeuille a été estimée au 30 juin 2018 à 1 174 millions d'euros.

D'un point de vue environnemental, le patrimoine de la société est entièrement certifié NF HQETM Exploitation et BREEAM In-Use International, et bénéficie de la notation "Green Star" dans le benchmark international du GRESB.

Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d'Euronext à Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 559 millions d'euros au 11 décembre 2018.

www.cegereal.com

À propos d'AG2R LA MONDIALE

AG2R LA MONDIALE, 1er groupe de protection sociale et patrimoniale en France, propose une gamme complète de produits et de services en retraite, épargne, prévoyance et santé. Acteur de référence en assurance de la personne présent sur tous les territoires, le Groupe assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque année plus de 100 millions d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives.

Suivez l'actualité du Groupe : www.ag2rlamondiale.fr / Twitter : @AG2RLAMONDIALE

