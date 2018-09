CeGeREAL : , la foncière 100% bureaux - Acquisition de l'immeuble de bureaux Passy Kennedy

Paris, le 18 septembre 2018 - 8h00

Information permanente

CeGeREAL : ACQUISITION DE L'IMMEUBLE DE BUREAUX PASSY KENNEDY

Poursuite du développement du portefeuille avec l'acquisition de Passy Kennedy, immeuble de bureaux de 23 615 m 2

Augmentation de capital de l'ordre de 80 millions d'euros avec maintien du DPS des actionnaires

Cegereal annonce avoir signé un accord pour l'acquisition de Passy Kennedy, pour un montant de 218 millions d'euros.

Idéalement situé dans le 16ème arrondissement de Paris au sein du quartier central des affaires élargi et à proximité de la Maison de Radio, Passy Kennedy est un immeuble de bureaux emblématique en bord de Seine offrant une vue exceptionnelle sur la Tour Eiffel. L'actif, d'une superficie de 23 615 m2, bénéficie d'un accès direct aux transports en commun, notamment avec la station du RER C attenante.

Entièrement loué à 10 locataires de premier rang, dont Radio France, Passy Kennedy présente une durée moyenne résiduelle des baux de plus de 6,5 ans et génère 10,3 millions d'euros de revenus locatifs annuels. L'immeuble a fait l'objet d'importants travaux de rénovation avec notamment une modernisation des équipements techniques et a été certifié BREEAM In-Use International.

L'acquisition, dont la réalisation est prévue d'ici la fin de l'année, sera financée par un prêt bancaire et une émission d'actions nouvelles.

Dans ce cadre, Cegereal envisage une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires de l'ordre de 80 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Northwood Investors et GIC, les deux principaux actionnaires détenant ensemble 80,38% du capital de Cegereal, ont d'ores et déjà fait part de leur intention de souscrire à hauteur de leur participation et de garantir l'intégralité de l'augmentation de capital. Les termes et conditions de cette augmentation de capital seront communiqués ultérieurement.

« Avec cette première acquisition dans Paris, Cegereal continue de développer son portefeuille avec le soutien de ses actionnaires de référence. Passy Kennedy est un immeuble emblématique avec une vue imprenable sur la Tour Eiffel et de grands espaces personnalisables. Nous prévoyons de réaliser des investissements qui offriront un potentiel de création de valeur dans un contexte de croissance des loyers parisiens » commente Jérôme Anselme, directeur général de Cegereal.

Une présentation de l'opération est disponible sur le site internet de la société (www.cegereal.com) dans la rubrique Media Center.

A propos de Cegereal

Créé en 2006, Cegereal est un groupe d'immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein du Grand Paris. La valeur globale du portefeuille a été estimée au 30 juin 2018 à 1 174 millions d'euros.

D'un point de vue environnemental, le patrimoine de la société est entièrement certifié NF HQETM Exploitation et BREEAM In-Use International, et bénéficie de la notation "Green Star" dans le benchmark international du GRESB.

Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d'Euronext à Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 497 millions d'euros au 14 septembre 2018.

www.cegereal.com

