CeGeREAL : , la foncière 100% bureaux - Développement du patrimoine et hausse du taux d'occupation

Paris, le 15 novembre 2018 - 8h00

Information financière trimestrielle

Cegereal



DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE

ET HAUSSE DU TAUX D'OCCUPATION

Chiffres clés

En millions d'euros 9 mois 2018 9 mois 2017 Variation Revenus locatifs (IFRS) 39,2 38,8 +1,03% Taux d'occupation 92,9% 89,6% +3,3 pts

Ces données n'ont pas fait l'objet d'un examen des commissaires aux comptes

Les revenus locatifs progressent de +1,03% pour s'élever à 39,2 millions d'euros au 30 septembre 2018, illustrant une forte dynamique locative.

UNE commercialisation dynamique d'europlaza qui porte ses fruits

Après avoir complètement repensé le hall d'accueil et le jardin d'Europlaza, Cegereal a modernisé son espace de fitness, son auditorium et les étages hauts de la tour afin de renforcer sa palette de services haut de gamme.

Convaincu par les atouts d'Europlaza, KPMG, leader de l'audit et du conseil, a signé un nouveau bail et occupe désormais près de 7 400 m2 de la tour.

L'Autorité Bancaire Européenne (ABE) a également choisi La Défense et Europlaza pour s'implanter en France. L'ABE, qui occupera 5 300 m2 de la tour à compter du 1er avril 2019, bénéficiera ainsi de ses prestations de haut standing, au coeur du premier quartier d'affaires d'Europe.

A fin septembre 2018, le taux d'occupation global de Cegereal s'élève à 92,9%, contre 89,6% au 30 septembre 2017. Après la prise à bail de l'ABE, celui-ci s'élèvera à 95,5%.

l'acquisition d'UN ACTIF parisien emblematique : passy kennedy

Avec le soutien de ses actionnaires, Cegereal poursuit le développement de son portefeuille avec l'acquisition de Passy Kennedy, un immeuble de bureaux de 23 615 m2, pour un montant de 218 millions d'euros. La réalisation de la transaction est prévue d'ici la fin de l'année.

Actif emblématique des bords de Seine, Passy Kennedy génère 10,3 millions d'euros de revenus locatifs annuels et est entièrement loué. Cegereal prévoit de réaliser des investissements pour révéler un potentiel de création de valeur.

Une performance rse distinguee SUR LE PLAN international

Cegereal a obtenu trois distinctions au niveau international pour son engagement RSE, seulement quelques mois après avoir reçu la double certification BREEAM In-Use International et NF HQETM Exploitation pour l'intégralité de son patrimoine.

Cegereal confirme ainsi sa 2de place au classement annuel du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) dans la catégorie des foncières cotées de bureaux en Europe et s'est vu décerner deux Gold Awards pour la 3ème année consécutive lors de la conférence annuelle de l'EPRA (European Public Real Estate Association).

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Contact presse

Aliénor Miens / Alexandre Dechaux

+33 7 62 72 71 15

cegereal@citigatedewerogerson.com Relations investisseurs

Charlotte de Laroche

+33 1 42 25 76 38

charlotte.delaroche@cegereal.com

A propos de Cegereal

Créé en 2006, Cegereal est un groupe d'immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein du Grand Paris. La valeur globale du portefeuille a été estimée au 30 juin 2018 à 1 174 millions d'euros.

D'un point de vue environnemental, le patrimoine de la société est entièrement certifié NF HQETM Exploitation et BREEAM In-Use International, et bénéficie de la notation "Green Star" dans le benchmark international du GRESB.

Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d'Euronext à Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 555 millions d'euros au 14 novembre 2018.

www.cegereal.com

