CeGeREAL : , la foncière 100% bureaux, conforte sa place de foncière leader en matière de performance RSE

CEGEREAL CONFORTE SA PLACE DE FONCIERE LeADER EN MATIERE

DE PERFORMANCE RSE

Cegereal annonce avoir reçu trois récompenses internationales qui confirment la pertinence de sa démarche RSE :

Cegereal a remporté pour la 3ème année consécutive deux Gold Awards lors de la conférence annuelle de l'EPRA (European Public Real Estate Association), récompensant ainsi la qualité de sa communication financière et extra-financière.

L'EPRA est une association représentant les entreprises de l'immobilier, dont le rôle est de promouvoir, développer et représenter les entreprises cotées du secteur immobilier au niveau européen. L'objectif de l'EPRA est de favoriser l'établissement de rapports cohérents au sein du secteur immobilier tant sur les informations financières qu'extra-financières.

La société se hisse par ailleurs à la seconde place du classement annuel du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) dans la catégorie des foncières cotées de bureaux en Europe. Avec un score de 90/10, - contre 82/100 pour la moyenne du secteur - Cegereal se positionne dans le top 3 du classement pour la 4ème année consécutive.

Le GRESB est un indice de référence qui analyse les pratiques et les politiques des acteurs immobiliers sur les enjeux d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance. Avec un total de 903 sociétés analysées en 2018 (pour un périmètre de 79 000 actifs répartis dans 64 pays), le GRESB s'impose comme une référence internationale en matière d'évaluation ESG pour l'immobilier.

Cegereal avait déjà atteint cet été les meilleurs standards environnementaux en affichant une double certification BREEAM In-Use International et NF HQETM Exploitation pour l'intégralité de son patrimoine. L'ensemble de ces distinctions confortent Cegereal dans son ambition de mener une politique RSE active et de poursuivre son programme « Upgreen your business ».

Le rapport annuel de Cegereal est disponible sur le site internet du groupe (http://cegereal.com).

A propos de Cegereal

Créé en 2006, Cegereal est un groupe d'immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein du Grand Paris. La valeur globale du portefeuille a été estimée au 30 juin 2018 à 1 174 millions d'euros.

D'un point de vue environnemental, le patrimoine de la société est entièrement certifié NF HQETM Exploitation et BREEAM In-Use International, et bénéficie de la notation « Green Star » dans le benchmark international du GRESB.

Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d'Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 497 millions d'euros au 11 septembre 2018.

www.cegereal.com

