Cegereal : accord pour l'acquisition de Passy Kennedy

18/09/2018 | 09:29

Cegereal annonce avoir signé un accord pour l'acquisition de l'immeuble de bureaux Passy Kennedy dans le 16ème arrondissement, pour un montant de 218 millions d'euros, soit la première acquisition de la foncière dans Paris.



Entièrement loué à 10 locataires de premier rang, dont Radio France, cet actif d'une superficie de 23.615 m2 présente une durée moyenne résiduelle des baux de plus de 6,5 ans et génère 10,3 millions d'euros de revenus locatifs annuels.



L'acquisition, dont la réalisation est prévue d'ici fin 2018, sera financée par un prêt bancaire et une émission d'actions nouvelles. Dans ce cadre, Cegereal envisage une augmentation de capital de l'ordre de 80 millions d'euros d'ici la fin de l'année.



