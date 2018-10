Cegereal : lance une augmentation de capital de près de 80 ME

01/10/2018 | 08:53

Cegereal annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital par voie d'émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant approximatif de 80 millions d'euros.



Le produit de l'Augmentation de Capital servira à financer une partie du prix de l'acquisition par la Société de l'immeuble de bureaux Passy Kennedy (pour un montant de 218 millions d'euros). L'intégralité du solde du prix d'acquisition sera financée par un prêt bancaire d'un montant de l'ordre de 145 millions d'euros à l'effet de couvrir les frais liés à l'acquisition et les dépenses afférentes à l'immeuble Passy Kennedy.



L'Augmentation de Capital donnera lieu à l'émission de 2 228 750 Actions Nouvelles. Chaque actionnaire de Cegereal recevra un droit préférentiel de souscription. Le prix de souscription des Actions Nouvelles a été fixé à 35,85 euros par action (soit 5 euros de valeur nominale et 30,85 euros de prime d'émission). La parité de souscription est de 1 action nouvelle pour 6 actions existantes.



Northwood Investors et GIC, détenant respectivement 7 405 494 actions (représentant 55,38 % du capital de la Société) et 3 343 125 actions (représentant 25,00 % du capital de la Société) de la Société, se sont engagés à souscrire à hauteur de la totalité de leurs droits préférentiels de souscription et à passer un ordre de souscription à titre réductible pour un montant maximum de 10 801 462,60 euros et de 4 876 281,15 euros respectivement. Ces engagements de souscription représentent 100 % de l'Augmentation de Capital.



