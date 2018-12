Cegereal : première acquisition dans Paris finalisée

13/12/2018 | 08:46

Cegereal annonce avoir finalisé l'acquisition, auprès d'AG2R la Mondiale, de 'Passy Kennedy', un immeuble de bureaux emblématique dans le XVIème arrondissement de Paris couvrant une superficie de 23.615 m².



L'acquisition a été financée par une augmentation de capital de Cegereal avec maintien du DPS de 80 millions d'euros, et par un prêt bancaire consenti par la Société Générale de l'ordre de 148,5 millions.



'Cet immeuble bénéficie d'un emplacement exceptionnel en bord de Seine, de cash-flows stables et d'un potentiel de création de valeur sur le long terme', commente Jérôme Anselme, le directeur général de la foncière.



