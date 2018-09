Cegereal : signe un nouveau bail avec KPMG

26/09/2018 | 10:33

Le groupe d'immobilier commercial Cegereal annonce ce mercredi la signature d'un nouveau bail avec KPMG au sein de la tour Europlaza.



Le cabinet d'audit, de conseil et d'expertise-comptable avait déjà étendu son implantation dans les étages jardins de la tour Europlaza au cours des derniers mois. À partir du quatrième trimestre 2018, la surface totale occupée par KPMG s'élèvera ainsi à près de 7.400 m2.



'Située au coeur du plus grand pôle d'affaires d'Europe, Europlaza a récemment bénéficié d'une rénovation complète des étages hauts et des parties communes. La tour, qui répondait déjà aux meilleures exigences environnementales (doublement certifiée BREEAM In-Use International et HQE Exploitation), a ainsi renforcé son offre de prestations haut de gamme', indique Cegereal, qui précise que son taux d'occupation global s'élève à 92,9%.





