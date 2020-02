CEGEREAL : KPMG RÉITÈRE SON ATTRAIT POUR EUROPLAZA

Regulatory News:

Cegereal (Paris:CGR) annonce la signature d’un nouveau bail avec la société KPMG France, qui occupera au total 12 600 m2 au sein de la tour Europlaza. Le bail a été conclu pour une période ferme jusqu’en 2031.

Le leader de l'audit et du conseil avait déjà étendu à plusieurs reprises son implantation dans l’immeuble au cours des 18 derniers mois pour y accueillir différents métiers tels que son nouveau cabinet d’avocat et son centre de formation. Les équipes de KPMG France occuperont les nouvelles surfaces à compter du 2ème trimestre 2020 et viendront compléter les clients internationaux de premier rang qui ont fait le choix d’Europlaza.

Cette nouvelle commercialisation démontre la pertinence de la stratégie de Cegereal, qui a permis le repositionnement de la tour Europlaza en un lieu de vie à part entière. Les utilisateurs bénéficient ainsi de prestations et services de très haute qualité, d’un jardin privatif arboré de 3 300 m² et d’un cadre de travail unique propice à la créativité, à la performance et au bien-être, le tout au cœur du plus grand pôle d’affaires d’Europe.

Avec cette prise à bail, le taux d’occupation du portefeuille de Cegereal s’élève à 96,9%.

Dans cette transaction, Cegereal et KPMG France ont été respectivement conseillés par Linklaters et Fairway.

Agenda

28 février 2020 Résultats Annuels 2019

A propos de Cegereal

Créé en 2006, Cegereal est une foncière cotée spécialisée dans les bureaux à Paris et en première couronne. La valeur globale du portefeuille a été estimée au 30 juin 2019 à 1 435 millions d'euros hors droits.

Fortement engagée sur les sujets ESG, Cegereal a obtenu en 2019 la première place au classement du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) sur les sociétés cotées en Europe. Son patrimoine est entièrement certifié NF HQETM Exploitation ou BREEAM In-Use International.

Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 697 millions d’euros au 7 février 2020.

www.cegereal.com

A propos de KPMG France

KPMG France, leader de l’audit et du conseil, réunit 10 000 professionnels dédiés à la performance économique et financière des institutions et des entreprises de toute taille, dans tous les secteurs. KPMG apporte à ses clients la puissance d’un réseau mondial pluridisciplinaire à travers 150 pays et se singularise par son maillage territorial grâce à ses 220 bureaux en France.

www.kpmg.fr

A propos de KPMG Avocats

Créé en 2019, le cabinet d’avocats KPMG Avocats est la société d’avocats membre du réseau. Le cabinet compte plus de 480 professionnels dont 250 avocats. Il est d’ores et déjà présent dans 21 implantations à Paris et en régions. Ses équipes interviennent auprès des grands groupes français et internationaux, des ETI et des groupes familiaux, ou encore des PME/TPE et des start-up, dans tous les secteurs d’activité. KPMG Avocats intervient dans tous les domaines de la fiscalité – M&A Tax, fiscalité nationale et internationale, prix de transfert, mobilité internationale, fiscalité indirecte : TVA, douane, fiscalité énergétique... – ainsi qu'en droit des affaires, droit européen, concurrence et distribution, droit immobilier et droit social.

https://home.kpmg/fr/fr/home/services/kpmg-avocats.html

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200209005008/fr/