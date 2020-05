CEGEREAL baisse son dividende

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cegereal a enregistré une progression de 1,3% de ses revenus locatifs au premier trimestre 2020, et ce malgré le contexte de crise sanitaire. Le taux d’occupation de Cegereal atteint 96,9% au 31 mars 2020 en progression de 0,3 point sur un an. Par ailleurs, avec un positionnement 100% bureau et des locataires grands comptes pour la plupart, le taux d’encaissement des loyers et charges du 2ème trimestre 2020 atteint environ 90% à ce jour.Face à la crise sanitaire actuelle et afin de maintenir son agilité opérationnelle et financière dans ce contexte d'incertitude, le conseil d'administration proposera lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires une distribution ajustée à 0,75 euro par action, contre 2,30 euros par action prévue initialement. Ce dividende respecte les obligations minimales de distribution propres au régime SIIC.