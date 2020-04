Cegereal S A : démontre sa résilience et adapte son dividende dans le contexte actuel

Paris, le 23 avril 2020 - 8h00

CEGEREAL DEMONTRE SA RESILIENCE ET ADAPTE SON DIVIDENDE DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Dans le contexte de crise sanitaire et économique que nous traversons, Cegereal tient avant tout à exprimer sa solidarité envers les personnes atteintes, de près ou de loin, par l'épidémie de Covid-19. Dès le début du mois de mars, la société a pris un certain nombre de mesures afin d'assurer la sécurité et la santé de ses équipes, partenaires, et clients, tout en maintenant la poursuite de ses activités.

Un modèle économique robuste face à la crise

Cegereal reste à l'écoute de ses locataires et étudie au cas par cas les effets de la crise sur leur activité. La poursuite de ce dialogue étroit et participatif permet de les accompagner au mieux dans la gestion de cette période délicate et de leur proposer des solutions adaptées à leurs modes de fonctionnement.

Avec un positionnement 100% bureau et des locataires grands comptes pour la plupart, le taux d'encaissement des loyers et charges du 2ème trimestre 2020 atteint environ 90%.

Modération de la distribution du dividende

Si la performance opérationnelle du 2ème trimestre 2020 et la solidité financière de l'entreprise permettent à Cegereal de faire face sereinement à la crise sanitaire actuelle, il est encore trop tôt pour mesurer l'impact précis de cette crise sur les résultats financiers annuels de la société. Afin de maintenir son agilité opérationnelle et financière dans ce contexte d'incertitude, le Conseil d'administration proposera lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires une distribution ajustée à 0,75 euro par action, contre 2,30 euros par action prévue initialement. Ce dividende respecte les obligations minimales de distribution propres au régime SIIC.

Assemblée générale maintenue

Cegereal a décidé de tenir sa prochaine Assemblée générale le 16 juin 2020 au siège social de la société (42 rue de Bassano, 75008 Paris). L'Assemblée générale pourra éventuellement se tenir à huit clos en fonction des impératifs sanitaires. Les actionnaires en seront informés par un communiqué.

Cegereal recommande toutefois à ses actionnaires de participer à l'Assemblée générale en votant par correspondance ou en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée, et les invite à consulter régulièrement la rubrique AG & information réglementée sur le site internet de la société.

