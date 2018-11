SYZ Asset Management annonce la création d’un comité consultatif scientifique afin de renforcer ses stratégies systématiques

Cette initiative avant-gardiste, qui associe l'expertise en gestion d'actifs à la rigueur universitaire, visera à identifier des pistes d'allocation pour les stratégies systématiques[1]. Les recherches seront axées sur le développement d'un algorithme de pointe permettant de développer de nouveaux signaux d'investissement en vue de concevoir de nouvelles stratégies systématiques ainsi que d'améliorer les processus de rééquilibrage et la construction des portefeuilles existants.

La science du rendement

Le comité se compose d'Amit Goyal, de Victor DeMiguel, ainsi que des trois membres de l'équipe Quantitative Investment Solutions de SYZ : Guido Bolliger, Claude Cornioley et Benoît Vaucher. SYZ Asset Management fait partie des rares sociétés d'investissement suisses qui s'appuient considérablement sur les travaux de chercheurs afin d'optimiser leurs solutions d'investissement. Cette initiative vise à renforcer les liens avec la communauté universitaire et à favoriser les échanges constructifs d'idées.

Le professeur Goyal est spécialisé dans les méthodes empiriques de valorisation des actifs et la plupart de ses travaux portent sur les facteurs déterminants des rendements des actifs financiers. Le professeur DeMiguel s'intéresse quant à lui à la conception et à l'analyse des méthodes de construction de portefeuille.

A la pointe de l'innovation

Le secteur de l'investissement doit toutes ses innovations majeures à la recherche universitaire : des travaux révolutionnaires de Harry Markowitz sur la diversification du portefeuille aux découvertes récentes sur l'investissement dans les primes de risque ou les algorithmes d'apprentissage automatique. Par conséquent, pour réaliser des placements performants, il est essentiel de savoir transposer les recherches universitaires au monde de l'investissement tout en restant à la pointe des dernières évolutions. Le rythme effréné des innovations sur les marchés financiers pousse l'équipe d'investissement à perfectionner en permanence ses méthodes d'investissement systématiques, ce qu'elle fera désormais grâce à la contribution du comité consultatif.

S'exprimant sur la création du comité consultatif et la nomination de ses membres, Guido Bollinger, Portfolio Manager et Co-Head of Quantitative Investment Solutions, déclare : « SYZ Asset Management est ravi d'accueillir Amit et Victor au sein du comité consultatif. Leurs solides compétences en recherche universitaire permettront de rester à l'avant-garde de l'innovation dans le domaine des stratégies systématiques en reliant le secteur de la gestion d'actifs avec le monde universitaire. »