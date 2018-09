SYZ renouvelle son initiative exclusive en investissement durable en partenariat avec la Banque mondiale

L'an dernier, SYZ a été la toute première banque privée de Suisse à offrir ce type de placement à ses clients particuliers. Compte tenu de l'intérêt considérable suscité parmi les investisseurs, SYZ a décidé de reconduire son partenariat avec la Banque mondiale (Banque internationale pour la reconstruction et le développement, ou BIRD, Aaa/AAA) dans le cadre de l'offre d'une nouvelle obligation indexée sur actions. Banque SYZ est le seul établissement à proposer cet instrument : une obligation distribuée en Suisse reliant directement les investisseurs privés aux ODD. Les rendements reposent sur les performances d'entreprises qui font progresser les questions prioritaires du développement durable définies dans les ODD, telles que la lutte contre le réchauffement climatique, la fin de la pauvreté, l'égalité entre les sexes, l'amélioration de la santé et la construction d'infrastructures durables.

Des solutions axées sur les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) existent déjà, mais le partenariat avec la Banque mondiale va plus loin encore en mettant l'accent sur les ODD approuvés par les Nations Unies et qui figurent au cœur de la stratégie mondiale de l'organisation à l'horizon 2030. En outre, tous les investissements seront utilisés afin de financer des projets de développement de la Banque mondiale.

Cette initiative dirigée par Carole Millet et Manuel Terreault de l'équipe Advisory de Banque SYZ répond aux aspirations des investisseurs privés, séduits par l'idée d'associer la performance aux valeurs humanistes portées par le projet. Ce projet reflète la détermination de SYZ à adopter une approche axée sur l'investissement durable, en s'appuyant sur sa capacité à offrir à ses clients des produits innovants en phase avec son esprit d'entreprise.

« L'impact économique du réchauffement climatique est énorme : il affecte les biens directs, nui aux rendements futurs et menace les économies fragiles. Bien que le besoin de passer à une économie à faibles émissions de carbone soit largement reconnu, nous devons toutefois proposer des solutions qui protègent le capital de nos clients et exploiter les opportunités nouvelles tout comme celles existantes », déclare Eric Syz, CEO du Groupe SYZ.

« Par conséquent, nous sommes extrêmement fiers de nous associer à nouveau avec la Banque mondiale pour distribuer sa solution de placement axée sur les Objectifs de développement durable. L'innovation fait partie de notre ADN et en tant qu'investisseurs responsables, nous sommes ravis de contribuer à créer de nouvelles solutions qui génèrent des performances tout en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ».

Comme l'indique Arunma Oteh, Vice-présidente et Trésorière de la Banque mondiale, « la réalisation des Objectifs de développement durable nous impose de totalement repenser les modes de financement du développement et la participation active des investisseurs privés est primordiale à cet effet. Grâce au renforcement de notre partenariat avec Banque SYZ et BNP Paribas qui ont conçu l'obligation, les investisseurs privés en Suisse auront une nouvelle occasion de souscrire à un produit qui démontre le rôle majeur que jouent les marchés de capitaux en reliant l'épargne aux priorités de développement. »

La Banque mondiale utilisera les produits générés pour financer des projets conformes aux ODD et visant à éliminer l'extrême pauvreté et à garantir la prospérité pour tous. Le retour sur investissement de ces obligations dépend directement de la performance boursière d'entreprises de l'indice Solactive Sustainable Development Goals World MV. Cet indice regroupe 30 entreprises qui, selon la méthodologie Equitics développée par Vigeo Eiris, consacrent au moins un cinquième de leurs activités à l'élaboration de produits durables ou reconnues comme des leaders de leur secteur sur les enjeux de développement durable sur les plans social et environnemental. Solactive applique des filtres de volatilité et de diversification pour déterminer la composition finale de l'indice. Vigeo Eiris est une agence internationale de recherche ESG qui fournit ses services à des investisseurs ainsi qu'à des entreprises publiques et privées.