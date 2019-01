Celgene : vise 17 à 17,2 milliards de dollars de CA en 2019

07/01/2019 | 14:54

Le groupe Celgene, qui doit fusionner avec Bristol-Myers (la finalisation de l'opération est attendue pour le troisième trimestre 2019), annonce ce jour que selon ses estimations préliminaires, il a atteint ses objectifs 2018, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 15,2 milliards de dollars.



Pour 2019, il s'attend par ailleurs à des revenus compris entre 17 et 17,2 milliards de dollars, pour un bénéfice par action ajusté compris entre 10,6 et 10,8 dollars. Ces deux données seraient alors en augmentation respectives de 12% et 22% par rapport à 2018.



Celgene communiquera ses résultats 2018 fin janvier. La fusion avec Bristol-Myers doit donner naissance à un nouveau 'géant' du secteur pharmaceutique.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.