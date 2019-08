La valeur du jour à Wall Street CELGENE abandonne un médicament majeur à AMGEN pour se marier à BRISTOL-MYERS SQUIBB

0

Celgene (+3% à 96,83 dollars), Bristol-Myers Squibb (+3% à 48,01 dollars) à et Amgen (+2,5% à 204,07 dollars) ont achevé un beau mécano et Wall Street apprécie l'ouvrage. Celgene a cédé à Amgen les droits mondiaux de son traitement contre le psoriasis Otezla pour 13,4 milliards de dollars. Cette cession était nécessaire pour passer sous les fourches caudines des autorités américaines de la concurrence. Ces dernières menaçaient en effet de refuser le rachat de Celgene par Bristol-Myers Squibb pour 74 milliards de dollars.Ce traitement a représenté un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars en 2018 et devrait atteindre les 1,9 milliard cette année.La finalisation de l'une des plus grosses opérations de l'histoire du secteur pharmaceutique américain est anticipée d'ici la fin 2019.Amgen table encore sur une croissance à deux chiffres pour les cinq prochaines années.Le biotech américaine abandonne ainsi sa poule aux oeufs d'or, mais elle n'avait guère le choix.La Federal Trade Commission (FTC) avait prévenu que la vente d'actifs constituait une condition au rachat par Bristol-Myers Squibb. Or, ce dernier développe de son côté son propre traitement contre le psoriasis.Dans un communiqué, Bristol-Myers Squibb a assuré que cette cession serait bénéfique pour ses actionnaires. Le fruit de la transaction va lui permettre d'alléger sa dette et d'augmenter un programme de rachat d'actions déjà prévu. Celui-ci passera de 5 milliards de dollars à 7 milliards.