Cellectis : Fin prochaine de la phase de distribution ? 14/04/2020 | 10:11 achat En cours

Cours d'entrée : 8.97€ | Objectif : 10.75€ | Stop : 8.25€ | Potentiel : 19.84% Après l'accumulation, l'accélération. Le timing apparaît pertinent pour se positionner sur le titre Cellectis et anticiper une extraction par le haut du trading range.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 10.75 €. Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 7.38 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 7.38 EUR, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.71 fois le CA de la société, est relativement élevée.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

Sous-secteur Recherche biotechnologique et médicale - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. CELLECTIS -41.71% 425 LONZA GROUP 16.53% 31 791 IQVIA HOLDINGS INC. -18.13% 24 389 CELLTRION, INC. -1.82% 23 764 SEATTLE GENETICS, INC. 8.34% 21 366 INCYTE CORPORATION 0.79% 19 787 GALAPAGOS NV 3.75% 13 750 ALNYLAM PHARMACEUTICALS, IN.. 4.82% 13 650 MODERNA, INC. 77.20% 12 777 QIAGEN N.V. 18.93% 9 151 ICON PUBLIC LIMITED COMPANY -10.01% 8 311

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (EUR) CA 2020 36,7 M EBIT 2020 -130 M Résultat net 2020 -113 M Trésorerie 2020 215 M Rendement 2020 - PER 2020 -3,38x PER 2021 -3,77x VE / CA2020 4,72x VE / CA2021 3,63x Capitalisation 388 M Prochain événement sur CELLECTIS 12/05/20 Q1 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 23,00 € Dernier Cours de Cloture 9,14 € Ecart / Objectif Haut 179% Ecart / Objectif Moyen 152% Ecart / Objectif Bas 124% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre André Choulika Chairman & Chief Executive Officer Elsy Boglioli Chief Operating Officer Eric Dutang Chief Financial Officer Philippe Duchateau Chief Scientific Officer Stephane Depil Chief Medical Officer, EVP-Research & Development