CELLECTIS : nomme le Dr Scherer (ex-NOVARTIS) comme Directeur médical adjoint

Cellectis, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'immunothérapies fondées sur des cellules CAR-T allogéniques ingénierées (UCART), annonce la nomination de Stefan Scherer, M.D., Ph.D., en qualité de Vice-Président senior du développement clinique et Directeur médical adjoint. Le Docteur Scherer rejoint Cellectis après avoir travaillé chez Novartis Pharmaceuticals Corporation, où il était Directeur du développement précoce, de la stratégie et de l'innovation oncologique aux États-Unis.Stefan Scherer est basé à New York et est rattaché au Professeur Stéphane Depil, M.D., Ph.D., Vice-Président exécutif de la Recherche et du Développement et Directeur médical.Avant de rejoindre Novartis, il a été Directeur médical de Biocartis SA en Suisse, où il était responsable du développement médical, de la stratégie marketing et des partenariats privés et académiques. Avant Biocartis, le Dr. Scherer a occupé des postes clés chez F. Hoffman-La Roche / Genentech pendant 6 ans, ainsi qu'un certain nombre d'autres rôles cliniques et de recherche à responsabilité croissante.