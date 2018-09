Cellectis : Le Dr. Stephan A. Grupp, pionnier des CAR-T, rejoint le conseil scientifique de Cellectis

Regulatory News:

Cellectis (Euronext Growth : ALCLS - Nasdaq : CLLS), société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies fondées sur des cellules CAR-T allogéniques ingénierées (UCART), annonce que le Dr. Stephan A. Grupp, MD , Ph.D., un oncologue pédiatrique de premier plan à l'Hôpital pour enfants de Philadelphie et chef du département de thérapie cellulaire et de transplantation à l'Hôpital pour enfants de Philadelphie (CHOP) a rejoint le conseil scientifique de Cellectis.

Le Dr. Grupp, oncologue pédiatrique de renommée mondiale et chercheur en cancérologie, a initié le premier essai clinique pédiatrique à CHOP en 2012 pour tester des cellules CAR-T chez des patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë. Il a été en charge d’administrer la première thérapie fondée sur des cellules CAR-T au premier patient pédiatrique, ouvrant la voie au développement clinique des thérapies fondées sur des cellules T ingénierées. Le Dr Grupp a ensuite dirigé la première étude multicentrique mondiale portant sur Kymriah®, qui est devenue la première thérapie CAR-T à être approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis.

« Le Dr. Grupp est un des véritables pionniers qui ont marqué l’histoire des thérapies cellulaires CAR-T dont les décennies de travail visionnaire continueront à façonner et à nourrir le futur de ces thérapies transformatrices pour les patients souffrant du cancer », a déclaré le Dr. André Choulika, Président-directeur général de Cellectis. « Son expérience en oncologie pédiatrique et ses travaux révolutionnaires dans le développement des thérapies CAR-T constituent un atout énorme pour le conseil scientifique de Cellectis. Sa conviction dans l’approche unique de Cellectis confère une crédibilité supplémentaire à notre travail innovant de développement de thérapies allogéniques CAR-T. »

« Au cours de ma carrière, j'ai dédié une grande attention aux thérapies cellulaires autologues et allogéniques contre le cancer et je crois que les produits universels CAR-T peuvent changer le paradigme du traitement du cancer et répondre aux besoins médicaux urgents aujourd’hui non satisfaits. J'ai bon espoir que les thérapies CAR-T allogéniques puissent ouvrir un nouvel horizon thérapeutique pour les patients qui n'ont pas suffisamment de lymphocytes T pour bénéficier d’une thérapie CAR-T autologue ou qui vivent dans des régions où la technologie n'est tout simplement pas disponible », a ajouté le Dr. Grupp. «Tout au long de ma carrière, ma mission a été de changer les standards de soins pour les patients pédiatriques qui se battent contre des cancers difficiles. Rejoindre le conseil scientifique de Cellectis représente donc une opportunité unique de guider et de faire progresser le développement de ces thérapies. »

Le Dr. Grupp est chef du département de thérapie cellulaire et de transplantation, directeur du programme d'immunothérapie contre le cancer, directeur de la recherche translationnelle pour le centre de recherche sur le cancer infantile, directeur médical du laboratoire de cellules souches de CHOP ainsi que médecin traitant au centre de cancérologie de CHOP, où il travaille depuis plus de deux décennies. Le Dr. Grupp a été résident en pédiatrie au Boston Children’s Hospital et postdoctorant en hématologie / oncologie pédiatrique à l’Institut du cancer Dana-Farber et au Children’s Hospital. Il a également effectué des recherches en immunologie à l’hôpital Brigham et au Women’s Hospital.

Le Dr. Grupp a publié de nombreux articles sur diverses thérapies pour le traitement des enfants atteints de cancers, y compris les thérapies cellulaires CAR-T, et a été honoré pour son travail par de nombreuses organisations prestigieuses, notamment l'American Society of Pediatric Hematology / Oncology.

À propos de Cellectis

Cellectis est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique, spécialisée dans le développement d’une nouvelle génération d’immunothérapies contre le cancer fondées sur les cellules CAR-T ingénierées (UCART). En capitalisant sur ses 18 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile – Cellectis utilise la puissance du système immunitaire pour cibler et éliminer les cellules cancéreuses. Grâce à ses technologies pionnières d'ingénierie des génomes appliquées aux sciences de la vie, le groupe Cellectis a pour objectif de créer des produits innovants dans de multiples domaines ciblant plusieurs marchés.

Talking about gene editing? We do it. TALEN® est une marque déposée, propriété du Groupe Cellectis.

Cellectis est cotée sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les objectifs de la Société, qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner des différences matérielles entre nos résultats, performances et accomplissements actuels et les résultats, performances et accomplissements futurs exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Cellectis en anglais intitulé « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, dans le rapport financier (incluant le rapport de gestion du conseil d’administration) pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et les documents enregistrés postérieurement par Cellectis auprès de la Securities Exchange Commission. Sauf si cela est requis par la réglementation applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser et de publier ces énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats pourraient différer matériellement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations étaient disponibles dans le futur.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180919005780/fr/