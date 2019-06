Cellectis : Résultats de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Cellectis S.A. du 25 juin 2019

Regulatory News:

L’Assemblée Générale à caractère mixte de Cellectis (Euronext Growth : ALCLS – Nasdaq : CLLS) s’est tenue mardi 25 juin 2019 à Paris, au siège de la Société.

À l’issue de l’Assemblée Générale Mixte, au cours de laquelle plus de 68 % des droits de vote se sont exprimés, les résolutions 1 à 18 et les résolutions 23 et 24 ont été adoptées. Les résolutions 19 à 22 et la résolution 25 ont été rejetées. Les résultats détaillés du scrutin, ainsi que les résolutions sont consultables sur le site Internet de la Société www.cellectis.com/fr/investisseur/assemblees-generales/.

À propos de Cellectis

Cellectis est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique, spécialisée dans le développement d’une nouvelle génération d’immunothérapies contre le cancer fondées sur les cellules CAR-T ingénierées (UCART). En capitalisant sur ses 19 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile – Cellectis utilise la puissance du système immunitaire pour cibler et éliminer les cellules cancéreuses. Grâce à ses technologies pionnières d'ingénierie des génomes appliquées aux sciences de la vie, le groupe Cellectis a pour objectif de créer des produits innovants dans de multiples domaines ciblant plusieurs marchés.

Talking about gene editing? We do it.

TALEN® est une marque déposée, propriété de Cellectis.

Cellectis est cotée sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190626005804/fr/