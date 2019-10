Cellectis : et Lonza signent un accord de production cGMP pour les produits candidats UCART allogéniques de Cellectis :

Regulatory News:

Cellectis (Paris:ALCLS) (NASDAQ:CLLS) (Euronext Growth : ALCLS – Nasdaq : CLLS), société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d’immunothérapies fondées sur des cellules CAR-T allogéniques ingénierées (UCART), et Lonza (SWX: LONN), ont annoncé la signature d'un contrat de service pour la fabrication de lots cliniques des produits candidats allogéniques UCART de Cellectis pour le traitement d’hémopathies malignes. Lonza est chargé de mettre en œuvre les procédés de fabrication de Cellectis conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) en vigueur, de manière à respecter les normes de qualité et de sécurité les plus strictes définies par la FDA (U.S. Food & Drug Administration). La production sera effectuée dans l’usine GMP de Lonza à Geleen aux Pays-Bas.

William Monteith, Vice-président exécutif, Opérations techniques chez Cellectis a déclaré :

« Travailler avec Lonza, un fournisseur de services de classe mondiale disposant d’une vaste expérience dans les secteurs biotechnologique et pharmaceutique, nous permet de renforcer davantage nos capacités et notre expertise en matière de production. Cet accord accroît notre approvisionnement de produit candidats nécessaires à nos études cliniques tout en garantissant que nous produisons des produits candidats de premier choix afin de potentiellement pouvoir apporter de l'espoir aux patients atteints de certains cancers du sang. »

Alberto Santagostino, Vice-président senior, Cell & Gene Technologies chez Lonza Pharma & Biotech a ajouté :

« Lonza est un partenaire idéal pour les pionniers de la première heure avec un solide savoir-faire scientifique tels que Cellectis, car nous apportons une vraie valeur ajoutée en matière de développement technique et de production, en industrialisant les processus et en facilitant le chemin menant à la commercialisation. Nous nous appuierons sur l'expérience de notre centre d'excellence en thérapie cellulaire et génique aux Pays-Bas, idéalement équipé pour aider Cellectis à proposer son portefeuille prometteur de thérapies allogéniques CAR-T aux populations en attente de solutions thérapeutiques dans le monde entier. »

La production de Lonza sera complémentaire de la collaboration avec une autre organisation de fabrication en sous-traitance (CMO) ainsi que des sites de fabrication de Cellectis, IMPACT et SMART, actuellement en cours de construction.

Cellectis a établi un procédé de fabrication de produits allogéniques fondés sur des cellules CAR-T, appelés Universal CAR-T ou UCART, permettant la production de cellules allogéniques CAR-T ingénieriées congelées, disponibles sur étagère et non-alloréactives. Les produits UCART visent à offrir à une large population de patients des cellules CAR-T prêtes à l’emploi. Leur production est industrialisée avec des critères de libération pharmaceutiques définis.

À propos de Cellectis

Cellectis développe les toutes premières immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancers. En capitalisant sur ses 19 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, Cellectis développe des produits candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour cibler et éliminer les cellules cancéreuses.

Dans le cadre de son engagement dans la recherche de thérapies contre le cancer, Cellectis a vocation à développer des produits candidats UCART susceptibles de sauver la vie de patients atteints de certains types de cancer, notamment la leucémie myéloïde aiguë, la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B, le myélome multiple et les lymphomes hodgkiniens et non-hodgkiniens.

Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implanté à New York et à Raleigh aux États-Unis. Cellectis est coté sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com.

TALEN® est une marque déposée, propriété de Cellectis.

